Se preparan 89% de visitantes para turistear en el Mundial en NL

Con la celebración del Mundial, los visitantes aprovecharán para disfrutar de su estancia en Nuevo León y turistas por sus principales parajes turísticos.

De acuerdo con un reporte reciente de Ipsos y Airbnb, a medida que se acerca este evento, el lugar donde los viajeros eligen hospedarse se convierte en una parte central de la experiencia.

Es por ello que, si bien la mayoría de los viajeros planea su itinerario en función de los eventos, el 89% tiene previsto explorar otros lugares durante su visita, aunado al 90% que considera fundamental la proximidad al evento al momento de elegir alojamiento.

“Esto refleja no solo el atractivo de las sedes mundialistas, sino también una tendencia clara: la preferencia por combinar el torneo con destinos urbanos, culturales y de alto dinamismo turístico, haciendo de la Copa Mundial una experiencia integral en la que el fútbol convive con la exploración de cada ciudad”, refirió.

En este sentido, añade, Monterrey destaca por su carácter único y sus contrastes, en donde la experiencia urbana está profundamente vinculada al entorno natural, donde las montañas no solo forman parte del paisaje, sino que moldean la vida cotidiana y la identidad local.

Además, destaca entre las ciudades con mayor número de reservaciones realizadas por viajeros mexicanos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, junto a otros destinos como Houston, Dallas, Atlanta, Nueva York, Ciudad de México, Miami, Boston, San Francisco y Los Ángeles.

Cabe mencionar que, como parte de este evento, Monterrey será sede de cuatro partidos oficiales, permitiendo a los viajeros alternar entre la intensidad del torneo y la oferta cultural y las escapadas al aire libre que brinda la ciudad, a través de espacios emblemáticos que le dan identidad a la ciudad y su gente.

Algunos de los lugares claves a visitar son Parque Fundidora, un referente urbano donde el pasado industrial de Monterrey se transforma en un espacio cultural y recreativo. Ideal para recorrer antes o después de un partido, el Museo del Acero Horno 3, que ofrece una experiencia inmersiva en la historia industrial de la ciudad a través de tecnología y narrativa interactiva, y el Barrio Antiguo, epicentro cultural y nocturno de la ciudad.

Sus calles concentran galerías, bares y espacios creativos que cobran vida especialmente después de los partidos, refiere el reporte.

A eso se suman las Grutas de García, Parque La Estanzuela y La Huasteca.

Es uno de los paisajes más imponentes del norte del país. Sus montañas ofrecen escenarios únicos para actividades al aire libre. “Es posible recorrer la zona acompañado de guías locales que enriquecen la visita con contexto y conocimiento del territorio”, señaló.

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