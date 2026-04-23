Wall Street cierra en rojo ante incertidumbre por Medio Oriente

Wall Street cerró este jueves en rojo ante la incertidumbre sobre la situación en Medio Oriente.

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : baja 0.36% hasta 49,310 unidades

: baja 0.36% hasta 49,310 unidades S&P 500 : baja 0.41% hasta 7,108 unidades

: baja 0.41% hasta 7,108 unidades Nasdaq: baja 0.89% hasta 24,438 unidades

Así cerraron las acciones en plano corporativo

El sector tecnológico tuvo hoy las mayores pérdidas, del 1.47%, encabezadas por grandes empresas como Microsoft (-4 %), Oracle (-6 %) y Palantir (-7 %).

El fabricante de vehículos Tesla, propiedad del magnate Elon Musk, caía un 3.5% después de divulgar un aumento de beneficios, ingresos inferiores a lo anticipado y planes de gasto ingente para desarrollar tecnologías de inteligencia artificial y robótica.

Por su parte, la aerolínea estadounidense American Airlines subió 2.4% tras informar de unos ingresos récord, aunque rebajó sus pronósticos anuales por el encarecimiento del combustible.

El presidente Donald Trump aseguró este jueves que no se siente presionado para poner fin a la guerra contra Irán y ordenó a la Armada atacar toda pequeña embarcación en el estrecho de Ormuz.

El oro bajaba a $4,708 dólares la onza.

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