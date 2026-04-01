WTI Disminuye un 1,24 % ante tensiones del medio oriente

El crudo estadounidense retrocedió tras recientes máximos, mientras el mercado evalúa señales contradictorias sobre un posible cese de hostilidades en una de las zonas clave para el suministro global.

Mercado petrolero reacciona con cautela

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) registró una caída del 1.24 por ciento este miércoles, para ubicarse en 100.12 dólares por barril, en una jornada marcada por la incertidumbre geopolítica y la falta de claridad en torno a un posible alto al fuego en Medio Oriente.

Al cierre de operaciones, los contratos de futuros del crudo estadounidense reflejaron una disminución de 1.26 dólares respecto a la sesión previa, en un movimiento que evidencia la volatilidad que domina actualmente a los mercados energéticos.

Señales encontradas sobre un posible alto al fuego

El comportamiento del mercado estuvo influido por declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que Irán habría solicitado un alto al fuego en medio de las tensiones con Washington y sus aliados.

De acuerdo con el mandatario, esta petición sería evaluada bajo una condición clave: que el estrecho de Ormuz una de las rutas más importantes para el comercio global de petróleo se encuentre completamente abierto y sin riesgos para la navegación.

Sin embargo, la versión fue rápidamente rechazada por autoridades iraníes. El portavoz del Ministerio de Exteriores calificó las declaraciones como “falsas e infundadas”, negando cualquier acercamiento en ese sentido.

Ormuz, el punto crítico del mercado energético

La incertidumbre persiste especialmente en torno al estrecho de Ormuz, un paso estratégico por donde circula aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial.

A pesar de los intentos por estabilizar la región y reactivar el flujo comercial, la situación no ha mostrado mejoras significativas en los últimos días, lo que mantiene en alerta a inversionistas y operadores del mercado.

Volatilidad tras alcanzar niveles no vistos desde 2022

El retroceso en el precio del WTI ocurre apenas días después de que el crudo superara la barrera de los 100 dólares por barril, nivel que no se registraba desde julio de 2022.

Este comportamiento refleja la sensibilidad del mercado ante cualquier señal geopolítica, especialmente en escenarios donde confluyen conflictos armados, rutas energéticas estratégicas y decisiones políticas de alto impacto.

Perspectiva a corto plazo marcada por incertidumbre

Mientras tanto, desde Washington se ha planteado la posibilidad de una eventual retirada de fuerzas en un plazo de dos a tres semanas, tras asegurar que se han cumplido objetivos militares en la región.

No obstante, la falta de acuerdos concretos y la persistencia de tensiones mantienen al mercado en un escenario de cautela, donde cualquier declaración o movimiento puede traducirse en nuevas fluctuaciones en el precio del petróleo.

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