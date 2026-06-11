Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
finanzas_consumidores_eua_e79f4584dd
Finanzas

Se dispara inflación en EUA; ‘le pega’ conflicto en Irán

El alza del petróleo derivado del cierre del estrecho de Ormuz ha encarecido la gasolina y los alimentos, impactando el desempeño de dicho indicador

  • 11
  • Junio
    2026

La inflación en Estados Unidos se ubicó en 4.2% durante mayo, lo que significó su nivel más alto en los últimos tres años para un mes similar.

Analistas destacaron que el repunte se vio impulsado por el aumento de la gasolina y los alimentos, los cuales se han encarecido ante el conflicto en Medio Oriente.

Y es que, añaden, como consecuencia de la guerra entre EUA e Irán, el paso por el estrecho de Ormuz, -canal por donde transita el 20% del petróleo mundial-, ha sido bloqueado, provocando un encarecimiento en el precio de dicho hidrocarburo, de la gasolina y más productos, insumos y servicios.

finanzas-consumidores-eua.jpeg

De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), dicho dato de inflación es cuatro décimas mayor que el registrado el mes anterior y superior al 2.4% de febrero pasado, antes de que se desatara la guerra contra Irán. 

Esto ocurre en un contexto en donde el conflicto ya supera los cien días, en medio de nuevas amenazas al frágil alto al fuego. 

"A tasa anual, los energéticos mostraron una inflación de 23.54%, acelerándose por cuarto mes consecutivo y ubicándose en su mayor nivel desde agosto de 2022".

"El encarecimiento de los energéticos suele generar efectos indirectos sobre otros precios de la economía; un aumento en el costo del petróleo y del gas natural eleva los gastos de transporte, producción y distribución para diversos sectores, lo que eventualmente puede trasladarse a los precios finales de bienes y servicios". 

"El impacto de la guerra en la sesión (de ayer) se concentró en el mercado de materias primas, con incrementos en los precios de energéticos y pérdidas en el mercado de capitales”, explicó Grupo Financiero Base.

finanzas-petroleo.jpeg

Por otro lado, se observó que el índice de energía representó más del 60% del aumento mensual y llegó a un 3.9% en mayo, tras haber subido un 3.8% y 10.9% en abril y marzo, respectivamente. 

Según la Asociación Estadounidense del Automóvil, este incremento estuvo impulsado por un alza del 7% en los precios de la gasolina, que este miércoles se situó por encima de los $4.15 dólares el galón en promedio en Estados Unidos. 

En términos interanuales, el componente de energía aumentó un 23.5%, mientras que el de alimentos creció un 3.1 por ciento. 

La atención médica, las comunicaciones, las tarifas aéreas, el cuidado personal y la recreación estuvieron entre los índices que aumentaron durante mayo.

WhatsApp Image 2026-06-11 at 12.09.52 AM.jpeg

Petróleo vuelve a repuntar

Los precios internacionales del petróleo registraron un avance luego de que aumentó la incertidumbre geopolítica en Medio Oriente, impulsada por los recientes enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán. 

El crudo West Texas Intermediate (WTI) cerró la sesión en $90.51 dólares por barril, sumando un avance del 36.76% desde el inicio de la guerra.

Por su parte, el Brent terminó la jornada en $93.45 dólares por barril, acumulando un alza del 31.84% frente a su nivel del 27 de febrero, es decir, previo al conflicto.

El repunte del petróleo ocurrió después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzara nuevas advertencias contra el gobierno iraní. 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_dominic_leblanc_680b373bae
Canadá prevé acuerdos con EUA paralelos a revisión del T-MEC
Whats_App_Image_2026_06_11_at_4_04_00_PM_2ca051cb97
Dialogan sobre desafíos sobre reducción de jornada laboral
protestas_reforma_laboral_argentina_953623ecdf
Inflación en Argentina baja a su menor nivel en ocho meses
publicidad

Últimas Noticias

escena_kenia_os_alejandro_speitzer_86a46bfec0
Kenia Os y Alejandro Speitzer avivan rumores en partido de México
ftyaey_9f81d8735f
Sin festejos masivos en Saltillo tras el triunfo de México
IMG_4558_aa62954330
Maestros mantienen protestas y exigen cambios al ISSSTE
publicidad

Más Vistas

nl_fraude_sampetrinos_2d5ef31866
Acusan de fraude millonario a padre e hijo sampetrinos
escena_lonche_de_huevito_5d53596df8
Lonche de Huevito reaparece tras rumores sobre su muerte
Monterrey_lluvia_archivo_79944d47e7
Alertan por ocho días de lluvias intensas en Área Metropolitana
publicidad
×