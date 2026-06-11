Se dispara inflación en EUA; ‘le pega’ conflicto en Irán

La inflación en Estados Unidos se ubicó en 4.2% durante mayo, lo que significó su nivel más alto en los últimos tres años para un mes similar.

Analistas destacaron que el repunte se vio impulsado por el aumento de la gasolina y los alimentos, los cuales se han encarecido ante el conflicto en Medio Oriente.

Y es que, añaden, como consecuencia de la guerra entre EUA e Irán, el paso por el estrecho de Ormuz, -canal por donde transita el 20% del petróleo mundial-, ha sido bloqueado, provocando un encarecimiento en el precio de dicho hidrocarburo, de la gasolina y más productos, insumos y servicios.

De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), dicho dato de inflación es cuatro décimas mayor que el registrado el mes anterior y superior al 2.4% de febrero pasado, antes de que se desatara la guerra contra Irán.

Esto ocurre en un contexto en donde el conflicto ya supera los cien días, en medio de nuevas amenazas al frágil alto al fuego.

"A tasa anual, los energéticos mostraron una inflación de 23.54%, acelerándose por cuarto mes consecutivo y ubicándose en su mayor nivel desde agosto de 2022".

"El encarecimiento de los energéticos suele generar efectos indirectos sobre otros precios de la economía; un aumento en el costo del petróleo y del gas natural eleva los gastos de transporte, producción y distribución para diversos sectores, lo que eventualmente puede trasladarse a los precios finales de bienes y servicios".

"El impacto de la guerra en la sesión (de ayer) se concentró en el mercado de materias primas, con incrementos en los precios de energéticos y pérdidas en el mercado de capitales”, explicó Grupo Financiero Base.

Por otro lado, se observó que el índice de energía representó más del 60% del aumento mensual y llegó a un 3.9% en mayo, tras haber subido un 3.8% y 10.9% en abril y marzo, respectivamente.

Según la Asociación Estadounidense del Automóvil, este incremento estuvo impulsado por un alza del 7% en los precios de la gasolina, que este miércoles se situó por encima de los $4.15 dólares el galón en promedio en Estados Unidos.

En términos interanuales, el componente de energía aumentó un 23.5%, mientras que el de alimentos creció un 3.1 por ciento.

La atención médica, las comunicaciones, las tarifas aéreas, el cuidado personal y la recreación estuvieron entre los índices que aumentaron durante mayo.

Petróleo vuelve a repuntar

Los precios internacionales del petróleo registraron un avance luego de que aumentó la incertidumbre geopolítica en Medio Oriente, impulsada por los recientes enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán.

El crudo West Texas Intermediate (WTI) cerró la sesión en $90.51 dólares por barril, sumando un avance del 36.76% desde el inicio de la guerra.

Por su parte, el Brent terminó la jornada en $93.45 dólares por barril, acumulando un alza del 31.84% frente a su nivel del 27 de febrero, es decir, previo al conflicto.

El repunte del petróleo ocurrió después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzara nuevas advertencias contra el gobierno iraní.

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