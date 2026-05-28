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Finanzas

Se disparan más de 160% salarios en NL y reducen pobreza laboral

De 2008 al 2025, el salario diario promedio de los trabajadores asegurados del IMSS aumentó de $260.5 a $693 pesos, un alza de 166%, revela un análisis reciente

  • 28
  • Mayo
    2026

Ante la percepción de mejores salarios, la tasa de población en pobreza laboral en Nuevo León se colocó al cierre del año pasado en niveles no vistos desde 2008.

Y es que el salario diario promedio de los trabajadores asegurados en el IMSS aumentó de $260.5 a $693 pesos entre 2008 y 2025, lo que representa un incremento de 166 por ciento.

Además, en términos reales, es decir, descontando la inflación, los trabajadores asegurados en el IMSS en Nuevo León acumulan una ganancia real de 29% en sus ingresos laborales.

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Baja pobreza laboral en Nuevo León

Estos números también han impactado en los indicadores de pobreza laboral en la entidad.

Un análisis de Coparmex Nuevo León, con datos del Inegi, destaca que el porcentaje de población con un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria es el quinto menor de todo el país.

En el cuarto trimestre de 2025, Nuevo León registró una tasa de 19.4% de población en pobreza laboral, niveles que no se observaban desde el tercer trimestre de 2008, cuando se ubicó en 18.5 por ciento.

Incluso, el estado se mantuvo muy por debajo del promedio nacional, que cerró el periodo en 32.3 por ciento.

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Disminuye informalidad laboral

La Coparmex señaló que la reducción de trabajadores en pobreza laboral también se relaciona con un mayor interés por incorporarse al empleo formal.

En ese sentido, destacó que la tasa de informalidad laboral en Nuevo León disminuyó de 40% de la población ocupada en 2008 a 35.4% al cierre del año pasado, aunque aumentó respecto al primer trimestre de 2025, cuando se ubicó en 32.5 por ciento.

Al respecto, Cecilia Carrillo López, directora de Coparmex Nuevo León, aseguró que fomentar la creación y crecimiento de empresas permite generar mejores oportunidades laborales y de emprendimiento.

“Es importante reconocer que las empresas han hecho un esfuerzo significativo para mejorar salarios y mantener el empleo formal, aun en un contexto de mayores costos laborales y regulatorios”, señaló.

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La representante empresarial agregó que para mantener esta tendencia positiva se requiere fortalecer la certidumbre jurídica, simplificar trámites administrativos y respaldar el crecimiento de las empresas.


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