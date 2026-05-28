Invita Durango a feria con conciertos, ecoturismo y gastronomía

El Estado de Durango realizó una jornada de promoción en tierras regias para la presentación oficial de la cartelera para la Feria Nacional Francisco Villa Durango 2026, popularmente conocida como “La Villista”.

El anuncio estuvo encabezado por la Secretaría de Turismo del Estado de Durango, bajo la dirección de Elisa Haro Ruiz, quien destacó que esta edición, que se celebrará del 17 de julio al 2 de agosto, ofrecerá una programación artística, cultural y deportiva para el público nacional e internacional.

“Durango es una tierra de historia, de gastronomía, de tradiciones, de ecoturismo. Quiero comentarles que Nuevo León se encuentra en los cinco estados que más visitan nuestro estado”, comentó Haro.

La cartelera musical incluirá a figuras del pop y rock, además del regional mexicano y banda.

Además de los conciertos masivos, las autoridades informaron que “La Villista” contará con una agenda integral que abarca torneos deportivos, actividades familiares, pabellones culturales y eventos recreativos aptos para todas las edades.

La comitiva duranguense extendió una invitación formal al público en general de la urbe regia para consultar la programación completa, horarios y detalles logísticos en el sitio web oficial de la feria.

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