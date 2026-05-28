EUA prepara diseño de billete de $250 dólares con imagen de Trump

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó este jueves que su dependencia ya preparó el diseño de un posible billete de $250 dólares con la imagen del presidente Donald Trump, anticipándose a una eventual aprobación legislativa para crear una nueva denominación monetaria conmemorativa.

Durante una conferencia en la Casa Blanca, Bessent explicó que la autorización final dependerá del Congreso estadounidense, aunque aseguró que el Departamento del Tesoro decidió avanzar en los preparativos.

“Hemos creado el billete porque tenemos que estar preparados”, declaró el funcionario.

El secretario negó que el gobierno esté impulsando directamente la iniciativa, pese a la constante presencia de Trump en actos relacionados con el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos y su interés por asociar su imagen a distintas conmemoraciones nacionales.

Proyecto busca conmemorar los 250 años de independencia

La propuesta fue presentada por el congresista republicano Joe Wilson, representante de Carolina del Sur, quien impulsa una iniciativa para que la Oficina de Grabado e Impresión (BEP) del Tesoro emita un billete especial de 250 dólares con el rostro de Trump.

El proyecto busca conmemorar el 250 aniversario de la Declaración de Independencia, celebración que tendrá un papel central en los actos oficiales de este año en Estados Unidos.

Bessent insistió en que la decisión no depende directamente del mandatario.

“El presidente no lo hace; la Cámara de Representantes y el Senado tienen que hacerlo”, señaló.

Tesoro admite preparativos ante posible aprobación

Una portavoz del Departamento del Tesoro confirmó que la agencia ya realizó trabajos de planeación y análisis técnico ante un eventual mandato del Congreso.

Según indicó, el objetivo sería producir “un billete conmemorativo de 250 dólares que reconocerá adecuadamente el 250 aniversario de nuestra gran nación”.

La funcionaria evitó mencionar directamente a Trump en el comunicado.

Reconocimiento inusual para un presidente en funciones

De aprobarse y ser promulgada por Trump, la medida representaría un reconocimiento poco habitual para un presidente en funciones de Estados Unidos.

Además, reforzaría la presencia del mandatario dentro de las celebraciones nacionales programadas para este año, en el marco de los festejos por la independencia estadounidense.

El hecho de que el Departamento del Tesoro ya haya trabajado en un diseño preliminar, pese a que la propuesta legislativa aún no avanza, ha sido interpretado por analistas como una muestra del interés del actual gobierno en impulsar la iniciativa.

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