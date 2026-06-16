Se duplica acceso a internet en hogares de México en una década

El acceso a internet en los hogares mexicanos prácticamente se duplicó durante la última década, al pasar de 39.1% en 2015 a 78.3% en 2025, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025 del Inegi.

El avance refleja una mayor digitalización del país y una creciente integración de las tecnologías de la información en la vida cotidiana de las familias mexicanas.

Además del crecimiento en la conectividad de los hogares, el uso de internet entre la población también mostró un avance significativo.

En 2025, 86.1% de las personas de seis años y más utilizaron internet, equivalente a 104.9 millones de usuarios, cifra superior en 28.7 puntos porcentuales respecto a 2015.

El #INEGI presenta los resultados de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025, que indaga sobre el equipamiento, limitantes de acceso y uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los… pic.twitter.com/VYNWVXkSth — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) June 16, 2026

Nuevo León, entre los líderes nacionales

Del total de entidades federativas, Nuevo León destacó entre las de mayor penetración de internet en los hogares, con una cobertura de 89.9%, solo por debajo de Ciudad de México con 90.5% y por encima de Baja California con 89.1 por ciento.

El nivel de conectividad en la entidad se ubicó muy por encima del promedio nacional de 78.3 por ciento.

El avance en el acceso a internet también ha impulsado nuevas formas de consumo digital.

Entre los hogares mexicanos que cuentan con televisión, 75.6% ya dispone de una smart TV, mientras que 30.9% tiene algún dispositivo inteligente conectado a internet o a una red local.

Estos equipos se han convertido en herramientas clave para entretenimiento, comunicación y acceso a servicios digitales.

Por otra parte, el uso de internet en zonas urbanas se concentra cada vez más en actividades económicas y de servicios.

Durante 2025, 41.1% de los usuarios urbanos realizaron compras de productos o servicios en línea, mientras que 39.5% efectuó pagos vía internet, reflejando una mayor adopción de herramientas digitales para el consumo y las transacciones financieras.

Celulares y computadoras ganan terreno

En 2025, el 84.6% de las personas de seis años y más utilizó teléfono celular, lo que representó un incremento de 2.9 puntos porcentuales respecto a 2024 y de 13.2 puntos frente a 2015.

Entre los usuarios de telefonía móvil, 79.3% empleó planes de prepago y 15.7% contratos de pospago.

En cuanto a equipamiento tecnológico, 17.7 millones de hogares contaban con computadora, equivalente a 44.7% del total nacional.

De ellos, 76.8% disponía de laptop, 41.5% de tablet y 25.8% de computadora de escritorio.

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