Trump retrasa aumento de aranceles pero mantiene la incertidumbre

El 2026 podría no ser muy distinto a 2025 en materia de aranceles, aunque al menos no comenzará con un endurecimiento inmediato.

Y es que este miércoles 31 de diciembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una proclamación para postergar por un año el aumento de aranceles sobre muebles tapizados, gabinetes de cocina y tocadores, argumentando que aún existen conversaciones comerciales en curso.

Con esta orden, se mantiene vigente el arancel del 25% impuesto en septiembre pasado, pero se retrasa por 365 días la entrada en vigor de un arancel del 30% sobre muebles tapizados y de 50% para gabinetes de cocina y tocadores.

El incremento estaba previsto para entrar en vigor este jueves 1 de enero, pero ahora se aplaza hasta 2027.

Un nuevo giro en la política arancelaria

El retraso representa el episodio más reciente en la volátil estrategia comercial de Trump desde su regreso a la Casa Blanca el año pasado.

Pues en múltiples ocasiones, el mandatario ha anunciado gravámenes de forma repentina, solo para retrasarlos o retirarlos posteriormente con la misma rapidez.

Este patrón volvió a repetirse esta semana, luego de que su administración señalara que podría dar marcha atrás a una propuesta de arancel elevado sobre la pasta italiana, que habría llevado la tasa hasta un 107%.

Revisión antidumping y posible marcha atrás

La propuesta del arancel a la pasta surgió tras una "revisión antidumping de rutina" realizada por el Departamento de Comercio, basada en acusaciones de que fabricantes italianos vendían pasta en Estados Unidos por debajo del precio de mercado, afectando a productores locales.

La decisión final sobre estas sanciones estaba programada para el 2 de enero, con la posibilidad de una extensión.

Sin embargo, el propio Departamento de Comercio indicó que, tras una nueva revisión, las tasas podrían reducirse de forma considerable, ubicándose entre 2.26% y 13.89%, al considerar que los fabricantes atendieron gran parte de las preocupaciones planteadas por la dependencia.

Decisión pendiente

Con estos ajustes, la decisión final sobre los aranceles a la pasta italiana fue reprogramada para el 12 de marzo, manteniendo la incertidumbre para exportadores y consumidores.

Así, aunque 2026 no arranca con nuevos aumentos inmediatos, la política arancelaria de Estados Unidos continúa marcada por cambios constantes, negociaciones abiertas y decisiones que siguen generando volatilidad en el comercio internacional.

