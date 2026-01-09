Se incrementa 1.3% la creación de empleos en 2025

El empleo formal en México subió 1.3% en 2025 con la creación de 278,697 puestos, para totalizar en 23.89 millones de plazas, informó este jueves el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Y es que, como se recordará, en 2024, se había reportado la generación de 213,993 puestos formales ante dicho instituto.

Los sectores económicos con el mayor aumento porcentual anual en puestos de trabajo son el de transportes y comunicaciones con el 13.7%, comercio con el 3.1% y el sector de electricidad con el 2.1%, de acuerdo con el IMSS.

En el reporte, además, se observó que la mayoría de los nuevos puestos de trabajo se registraron en el Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala (centro), entidades que registraron aumentos anuales mayores a 5 por ciento.

El instituto precisó que, durante diciembre, se registraron 57,851 puestos asociados a personas trabajadoras del hogar.

También se contabilizaron 387,194 puestos asociados a trabajadores independientes, con un salario promedio diario de $336.51 pesos mexicanos.

El organismo apuntó que en el sexto mes de prueba piloto obligatoria de plataformas digitales se registraron 1.26 millones de personas beneficiadas por dicha reforma, de las cuales 206,521 superaron el umbral de ingreso neto mensual inscritos a plataformas digitales registradas. El salario promedio diario asociado fue de $392.4 pesos mexicanos.

El IMSS también resaltó un incremento anual nominal del 6.9% en el salario promedio, que alcanzó $627.9 pesos diarios en diciembre.

Este incremento, aseveró el IMSS, es “el más alto para un mes de diciembre desde que se tiene registro”.

Cifras sobre registros de nuevas empresas

En cuanto al registro patronal o nuevas empresas, el IMSS reportó un total de 1,029,280 patrones en diciembre, disminuyendo en 6,839 patrones respecto al mes anterior.

Con esto, el total de patrones registra disminuciones mensuales en diecinueve de los últimos veinte meses. De igual forma, se registra una caída de 25,667 patrones respecto a diciembre del año pasado.

En términos porcentuales, esto equivale a una caída anual de 2.43%, con lo que suma 18 meses consecutivos de contracción anual, algo que no ocurría desde el periodo de abril de 2003 y septiembre de 2005.

