Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
inflacion_baja_mexico_c6f3080fce
Finanzas

Cae inflación en México a 3.69%, la más baja desde 2020

La inflación en México cerró 2025 en 3.69%, su nivel más bajo en casi cinco años y por debajo de lo previsto. El dato refuerza la tendencia a la baja

  • 08
  • Enero
    2026

La inflación en México volvió a sorprender a la baja. Al cierre de 2025, el índice general se ubicó en 3.69% anual, su menor nivel desde 2020 y por debajo de las expectativas del mercado, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El dato no solo quedó por debajo del 3.8% registrado en noviembre, sino también del 3.79% previsto por analistas, de acuerdo con la encuesta más reciente del Banco de México.

Menor presión en los precios al consumidor

Durante el último mes del año, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) tuvo un incremento mensual de 0.28%, menor al observado en el mismo periodo de 2024, cuando fue de 0.38%.

Con este resultado, la inflación anual se alejó de los niveles registrados en años recientes, como el 4.66% de 2023 y el 7.82% de 2022, el mayor aumento de precios en más de dos décadas.

inflacion-mexico.jpg

Inflación subyacente sigue elevada

El componente subyacente, que excluye productos de alta volatilidad y es clave para las decisiones de política monetaria, avanzó 0.41% mensual y 4.33% anual.

Dentro de este rubro, las mercancías aumentaron 4.30% anual, mientras que los servicios registraron un alza de 4.35%, presionados principalmente por educación, restaurantes y servicios personales.

Bajan agropecuarios; suben energéticos

En contraste, la inflación no subyacente mostró una caída mensual de 0.16%, impulsada por la reducción en precios agropecuarios, que bajaron 0.66% en diciembre.

Sin embargo, los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno subieron 2.19% a tasa anual, manteniendo cierta presión en el índice general.

Productos con mayores aumentos

Entre los productos que más encarecieron durante el mes destacaron el tomate verde, con un alza de 27%, el transporte aéreo (19.89%) y los servicios turísticos en paquete (5.23%).

A nivel anual, los mayores incrementos se observaron en restaurantes y hospedaje, servicios educativos y cuidado personal.

Panorama para 2026

Aunque la inflación continúa por encima del objetivo de 3% del Banco de México, el dato refuerza la expectativa de que el banco central mantenga una postura monetaria más flexible, luego de haber reducido en diciembre la tasa de interés a 7%.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

20_toneladas_japon_mexico_e235827359
Decomisan 20 toneladas de tabaco ilegal proveniente de Japón
Whats_App_Image_2026_01_09_at_10_50_39_AM_1eb198778e
Nuevo León de emergencia a contención tras bajar delitos en 2025
mexico_tercer_lugar_salario_sheinbaum_142c1c87a3
Celebra México tercer lugar en América Latina en salario mínimo
publicidad

Últimas Noticias

liga_mx_fuera_de_lugar_semiautomatico_abaf1d544c
Llega el fuera de lugar semiautomático a la Liga MX
ia_grok_restringen_imagenes_sexualizadas_X_65183b0170
Grok limitará a suscriptores la creación de imágenes en X
20_toneladas_japon_mexico_e235827359
Decomisan 20 toneladas de tabaco ilegal proveniente de Japón
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_01_07_at_9_03_29_PM_427787ba03
MC condena al régimen de Maduro; rechaza intervención militar
regreso_a_clases_nuevo_leon_b56cced65c
Este día regresan a clases los alumnos de educación básica en NL
Whats_App_Image_2026_01_08_at_1_35_27_AM_8853937894
Expertos proponen alianza hídrica entre NL y Tamaulipas
publicidad
×