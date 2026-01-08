Cae inflación en México a 3.69%, la más baja desde 2020

La inflación en México volvió a sorprender a la baja. Al cierre de 2025, el índice general se ubicó en 3.69% anual, su menor nivel desde 2020 y por debajo de las expectativas del mercado, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El dato no solo quedó por debajo del 3.8% registrado en noviembre, sino también del 3.79% previsto por analistas, de acuerdo con la encuesta más reciente del Banco de México.

Menor presión en los precios al consumidor

Durante el último mes del año, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) tuvo un incremento mensual de 0.28%, menor al observado en el mismo periodo de 2024, cuando fue de 0.38%.

Con este resultado, la inflación anual se alejó de los niveles registrados en años recientes, como el 4.66% de 2023 y el 7.82% de 2022, el mayor aumento de precios en más de dos décadas.

Inflación subyacente sigue elevada

El componente subyacente, que excluye productos de alta volatilidad y es clave para las decisiones de política monetaria, avanzó 0.41% mensual y 4.33% anual.

Dentro de este rubro, las mercancías aumentaron 4.30% anual, mientras que los servicios registraron un alza de 4.35%, presionados principalmente por educación, restaurantes y servicios personales.

Bajan agropecuarios; suben energéticos

En contraste, la inflación no subyacente mostró una caída mensual de 0.16%, impulsada por la reducción en precios agropecuarios, que bajaron 0.66% en diciembre.

Sin embargo, los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno subieron 2.19% a tasa anual, manteniendo cierta presión en el índice general.

Productos con mayores aumentos

Entre los productos que más encarecieron durante el mes destacaron el tomate verde, con un alza de 27%, el transporte aéreo (19.89%) y los servicios turísticos en paquete (5.23%).

A nivel anual, los mayores incrementos se observaron en restaurantes y hospedaje, servicios educativos y cuidado personal.

Panorama para 2026

Aunque la inflación continúa por encima del objetivo de 3% del Banco de México, el dato refuerza la expectativa de que el banco central mantenga una postura monetaria más flexible, luego de haber reducido en diciembre la tasa de interés a 7%.

Comentarios