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Finanzas

Wall Street da un giro ante expectativas sobre Medio Oriente

Aunque la sesión comenzó en rojo, los analistas se mantuvieron atentos al índice de gastos de consumo personal (PCE) como medida de inflación para la Fed

  • 09
  • Abril
    2026

Wall Street dio un giro ante el anuncio por parte de Israel sobre el inicio de negociaciones directas con Líbano, lo que a su vez aumentó las expectativas de avances para solucionar el conflicto en Medio Oriente.

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: sube 2.85% hasta 47,909 unidades
  • S&P 500: sube 2.51% hasta 6,782 unidades
  • Nasdaq: sube 2.80% hasta 22,634 unidades

La sesión comenzó en rojo, con el barril de petróleo de Texas por encima de los 100 dólares y los analistas atentos al índice de gastos de consumo personal (PCE), una medida de inflación muy seguida por la Reserva Federal (Fed).

El PCE subió un 0.4 % respecto al mes anterior, mientras que la subida anualizada fue del 2.8%, por encima de lo esperado.

Así cerraron las acciones en plano corporativo

Por sectores, predominaron las ganancias, especialmente en las empresas de bienes no esenciales (2.46%) e industriales (1.04%), mientras que cerraron en rojo las de energía (-1.16%), en paralelo a una moderación en el precio del crudo de Texas, que cerró por debajo de los $98 dólares por barril.

En otros mercados,el rendimiento del bono estadounidense a 10 años bajaba al 4,285 %; el oro subía a $4,794 dólares la onza, el euro se apreciaba y se cambiaba a $1,696 dólares, y el bitcóin ascendía 1%, hasta $72,300 dólares. 

 

 

 

 

 


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