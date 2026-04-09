Crece indignación mundial por ataques de Israel a Líbano

Países de todo el mundo dieron a conocer este jueves que su indignación creció ante las decenas de víctimas que perdieron la vida a causa de los ataques perpetrados por Israel en Líbano.

Pakistán condenó el ataque al mencionar que Líbano estaba incluido en el acuerdo de alto el fuego que ayudó a negociar entre Estados Unidos e Irán.

Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, arremetió contra Israel, al calificar los ataques como indiscriminados, debido a que "suponen una amenaza directa para la sostenibilidad del alto el fuego".

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía condenó los ataques "en los términos más enérgicos" y acusó al gobierno de Netanyahu de socavar "los esfuerzos internacionales destinados a establecer la paz y la estabilidad".

Además, Emiratos Árabes Unidos reafirmaron su solidaridad con el gobierno libanés y su apoyo a la unidad, la soberanía y la integridad territorial del Líbano.

Incrementa número de víctimas tras ataques en Líbano

El número de muertos por la oleada de ataques israelíes perpetrada el miércoles contra el Líbano se elevó a más de 300, mientras que el de heridos asciende a 1,150.

Según los últimos datos ofrecidos por el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, informó que continúan las acciones de rescate para recuperar los cuerpos de las víctimas en la región.

"La recuperación de cuerpos de debajo de los escombros sigue en varias ubicaciones, así como la identificación a través de pruebas de ADN de muchos fallecidos cuyos cadáveres fueron trasladados a los hospitales",

Europa reclama que el alto el fuego excluya a Líbano tras ataques

Europa reclamó este jueves que el alto al fuego acordado entre Estados Unidos e Irán excluya a Líbano, por lo que solicitó incluirlo.

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, afirmó que los Gobiernos de España, Francia, Italia y Reino Unido también emitieron una postura similar previamente, tras la nueva ofensiva de Tel Aviv contra Beirut.

Aquí te presentamos la nota completa: Europa reclama que el alto el fuego excluya a Líbano tras ataques

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