Tregua en Medio Oriente es positiva para economía mexicana

La tregua anunciada en Medio Oriente, por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, representa un respiro para la economía global y, particularmente, para México, al reducir presiones financieras que comenzaban a reflejarse en los mercados internacionales.

De acuerdo con BBVA México, este acuerdo contribuye a estabilizar variables clave como las tasas de interés y los precios energéticos, factores que habían generado incertidumbre en semanas recientes.

En este contexto, el economista en jefe de BBVA México, Carlos Serrano, destacó que la pausa en el conflicto es “muy positiva para la economía global y para la economía de México”, al tiempo que confió en que no solo se mantenga, sino que derive en una solución definitiva.

Asimismo, subrayó que los efectos en el país fueron limitados en comparación con otras economías más expuestas a la volatilidad internacional.

Previo a la tregua, el conflicto había generado tensiones importantes en los mercados, principalmente por el encarecimiento del petróleo y el cierre del estrecho de Ormuz, por donde transita entre el 15% y el 20% del petróleo a nivel mundial, y también el 20% del gas natural.

Esta situación elevó los costos de financiamiento a largo plazo, impactando indicadores como los bonos y créditos, aunque sin afectar de manera significativa las finanzas públicas mexicanas.

En el caso de México, Serrano explicó que el impacto fue compensado en gran medida por el aumento en los precios del crudo de exportación, lo que equilibró el costo fiscal derivado de los subsidios a los combustibles.

Sin embargo, advirtió que uno de los principales efectos se observó en el alza de tasas de interés de largo plazo, que pasaron de niveles cercanos a 8.6% a alrededor de 9.3% durante el periodo de tensión.

A su vez, el directivo señaló que la tregua podría contribuir a una disminución gradual de estas tasas, lo que favorecería las condiciones de financiamiento y el dinamismo económico.

En ese sentido, la evolución del conflicto seguirá siendo un factor clave para la estabilidad de los mercados y el desempeño económico tanto de México como del entorno global.

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