Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Wall_Street_eda320e882
Finanzas

Wall Street zanja 2025 con volatilidad ante aranceles de IA

Consideran que el sector tecnológico es uno de los más favorecidos, gracias a las grandes expectativas generadas por la Inteligencia Artificial

  • 31
  • Diciembre
    2025

Wall Street zanja con ganancias notables un año 2025 marcado por la política arancelaria de Estados Unidos, las bajadas de los tipos de interés de la Reserva Federal y el "boom" de la Inteligencia Artificial.

Indicadores operaban con descensos en torno al 0.25% en el arranque de la sesión tras publicarse el dato semanal de las solicitudes de subsidios por desempleo en Estados Unidos.

Dow Jones pierde el 0.24 % hasta 48,237.91 puntos, igual descenso que se anota el índice tecnológico Nasdaq con 23,359.31, mientras que S&P 500 se deja el 0.25 % hasta 6,878.04.

Bajada de tipos de la Reserva Federal

La incertidumbre económica generada por los aranceles a las importaciones, entre otras medidas del Gobierno Trump, complicó el cumplimiento del doble mandato de la Reserva Federal.

El sector tecnológico, favorecido por la bajada de los tipos, ha sido uno de los revulsivos del mercado gracias a las grandes expectativas por el desarrollo de la Inteligencia Artificial.

En otros mercados, el petróleo de Texas baja este año casi un 20%, lastrado por la perspectiva de un exceso de oferta global, pese al efecto alcista de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, recientemente Yemen, y la guerra entre Rusia y Ucrania.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_12_30_at_11_10_48_PM_4dd0229157
Cierra NL con $115,000 millones de dólares de IED el 2025
finanzas_plata_036ba6e15e
2025: El año de la plata, brilla más que nunca y gana 100%
finanzas_carne_asada_d309ff42d7
Carne asada para celebrar Fin de Año saldrá 10% más cara
publicidad

Últimas Noticias

Palo_encebado_cumple_mas_de_40_anos_como_tradicion_en_Reynosa_3dc73aea3b
'Palo encebado' cumple más de 40 años como tradición en Reynosa
Localizan_mas_restos_humanos_en_area_rural_de_Gustavo_Diaz_Ordaz_8adf0cfc13
Localizan más restos humanos en área rural de Gustavo Díaz Ordaz
2026_inicia_en_Reynosa_con_multiples_accidentes_viales_f2a2323c5e
2026 inicia en Reynosa con múltiples accidentes viales
publicidad

Más Vistas

que_bancos_abriran_el_31_y_1_de_enero_494e693f19
¿Qué bancos abren el 31 de diciembre y 1 de enero?
IMG_6055_2f9a6dcd35
Largas filas en módulos vehiculares en el último día del año
deportes_lucas_barbosa_rayados_b960f231f1
Rayados buscará reforzar más su ataque con un jugador de Brasil
publicidad
×