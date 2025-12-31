Wall Street zanja 2025 con volatilidad ante aranceles de IA

Wall Street zanja con ganancias notables un año 2025 marcado por la política arancelaria de Estados Unidos, las bajadas de los tipos de interés de la Reserva Federal y el "boom" de la Inteligencia Artificial.

Indicadores operaban con descensos en torno al 0.25% en el arranque de la sesión tras publicarse el dato semanal de las solicitudes de subsidios por desempleo en Estados Unidos.

Dow Jones pierde el 0.24 % hasta 48,237.91 puntos, igual descenso que se anota el índice tecnológico Nasdaq con 23,359.31, mientras que S&P 500 se deja el 0.25 % hasta 6,878.04.

Bajada de tipos de la Reserva Federal

La incertidumbre económica generada por los aranceles a las importaciones, entre otras medidas del Gobierno Trump, complicó el cumplimiento del doble mandato de la Reserva Federal.

El sector tecnológico, favorecido por la bajada de los tipos, ha sido uno de los revulsivos del mercado gracias a las grandes expectativas por el desarrollo de la Inteligencia Artificial.

En otros mercados, el petróleo de Texas baja este año casi un 20%, lastrado por la perspectiva de un exceso de oferta global, pese al efecto alcista de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, recientemente Yemen, y la guerra entre Rusia y Ucrania.

