Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
finanzas_petroleras_56e44d7520
Finanzas

Suben acciones de petroleras en EUA tras detención de Maduro

La cotización de petroleras como Chevron subió 5.22% a inicio de la jornada, ConocoPhillips 2.90% y ExxonMobil un 2.05%, siendo las de mejor desempeño

  • 05
  • Enero
    2026

Las principales compañías petroleras estadounidenses registraron este lunes importantes subidas en Bolsa a raíz de la operación militar con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y tras las declaraciones de Donald Trump en relación con la industria petrolera del país caribeño.

Por ejemplo, la cotización de petroleras como Chevron subió 5.22% en el inicio de la jornada, la de ConocoPhillips un 2.90% y la de ExxonMobil un 2.05%, siendo las de mejor desempeño, especialmente la primera, que ya contaba con una licencia especial para operar en Venezuela pese a las sanciones impuestas por Washington.

No obstante, los mejores rendimientos se han dado entre las firmas de servicios petroleros como Halliburton con un repunte de 10.98% o SLB con 10.93%, además de empresas de refino y transporte como Valero Energy con 9.08% o Marathon Petroleum con 4.82 por ciento.

En contraste con la euforia estadounidense, en Europa la cotización del sector refleja una mayor incertidumbre.

Si bien la española Repsol ha cerrado la sesión con un alza del 3.47%, las británicas Shell y BP se han dejado un 1.02% y un 0.61%, respectivamente.

De igual manera, la italiana Eni ganaba un 1.45% y la francesa TotalEnergies cedía un 0.55 por ciento.

Como se recordará, esto ocurre en un contexto donde Donald Trump dejó claro este fin de semana que Estados Unidos estaba ahora a cargo de Venezuela, señalando como prioridad "reconstruir" el país, especialmente su industria petrolera, sobre la que reclamó un "acceso total".

En este sentido, Trump lamentó que Venezuela haya estado "pésimamente administrada" y que "el petróleo fluyera a un nivel muy bajo", apuntando, para revertir la situación, a "grandes inversiones de las compañías petroleras para recuperar la infraestructura".


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

escena_briggitte_bozzo_500e145634
Captura de Maduro conmueve a Briggitte Bozzo: 'me puse a llorar'
2025_12_22_T233952_Z_430339601_RC_2_YLIAKWTSE_RTRMADP_3_USA_TRUMP_OFFSHORE_WIND_EQUINOR_1024x681_8250b93f77
Trump dice que Venezuela le dará millones de barriles de petróleo
delcy_rodriguez_venezuela_2026_466b5302b4
Reportan 24 agentes venezolanos muertos tras operativo de EUA
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_01_06_at_6_50_25_PM_9d2d59a1c7
Encabeza Miguel Mery aprobación en sistemas de poder judicial
pirotecnica_uso_accidentes_b2808822d8
Disminuyen incidentes por pirotecnia en Saltillo en 2025
gusano_barrenador_en_altamira_64a30a6450
Refuerzan cerco sanitario por gusano barrenador en Tamaulipas
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_2026_01_06_T134859_424_46d73b0abd
¿Murió Bruce Willis? Esposa comparte mensaje y desata rumores
Whats_App_Image_2026_01_05_at_1_45_01_AM_7d337e4183
Trasciende que proyecto hídrico no contempla a Coahuila
EH_FOTO_VERTICAL_9_f4f2eea110
Maduro enfrenta a EUA; volverá a la corte de Manhattan en marzo
publicidad
×