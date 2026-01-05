Suben acciones de petroleras en EUA tras detención de Maduro

Las principales compañías petroleras estadounidenses registraron este lunes importantes subidas en Bolsa a raíz de la operación militar con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y tras las declaraciones de Donald Trump en relación con la industria petrolera del país caribeño.

Por ejemplo, la cotización de petroleras como Chevron subió 5.22% en el inicio de la jornada, la de ConocoPhillips un 2.90% y la de ExxonMobil un 2.05%, siendo las de mejor desempeño, especialmente la primera, que ya contaba con una licencia especial para operar en Venezuela pese a las sanciones impuestas por Washington.

No obstante, los mejores rendimientos se han dado entre las firmas de servicios petroleros como Halliburton con un repunte de 10.98% o SLB con 10.93%, además de empresas de refino y transporte como Valero Energy con 9.08% o Marathon Petroleum con 4.82 por ciento.

En contraste con la euforia estadounidense, en Europa la cotización del sector refleja una mayor incertidumbre.

Si bien la española Repsol ha cerrado la sesión con un alza del 3.47%, las británicas Shell y BP se han dejado un 1.02% y un 0.61%, respectivamente.

De igual manera, la italiana Eni ganaba un 1.45% y la francesa TotalEnergies cedía un 0.55 por ciento.

Como se recordará, esto ocurre en un contexto donde Donald Trump dejó claro este fin de semana que Estados Unidos estaba ahora a cargo de Venezuela, señalando como prioridad "reconstruir" el país, especialmente su industria petrolera, sobre la que reclamó un "acceso total".

En este sentido, Trump lamentó que Venezuela haya estado "pésimamente administrada" y que "el petróleo fluyera a un nivel muy bajo", apuntando, para revertir la situación, a "grandes inversiones de las compañías petroleras para recuperar la infraestructura".

Comentarios