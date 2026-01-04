Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_01_04_T094759_685_db4ebc0b9e
Nacional

Hallan sin vida a empresario tequilero Adrián Corona en Jalisco

El empresario tequilero Adrián Corona fue hallado sin vida en Atenguillo, Jalisco, días después de ser secuestrado cuando viajaba con su familia

  • 04
  • Enero
    2026

El empresario tequilero José Adrián Corona Radillo, conocido como Adrián Corona y presidente de Grupo Corona, fue localizado sin vida en el municipio de Atenguillo, Jalisco, tras haber sido secuestrado a finales de diciembre de 2025.

La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó que el cuerpo presentaba huellas de violencia, golpes y al menos un impacto de bala.

Tras concluir los dictámenes periciales, los restos fueron entregados a sus familiares el 1 de enero de 2026.

El secuestro ocurrió cuando viajaba con su familia

De acuerdo con información oficial, el secuestro ocurrió entre el 27 y 29 de diciembre, cuando el empresario viajaba con su pareja y sus hijos rumbo a Puerto Vallarta.

El vehículo en el que se trasladaban fue interceptado por sujetos armados en el punto conocido como Crucero Volcanes, sobre la carretera hacia Talpa de Allende.

Los agresores despojaron a los acompañantes de pertenencias personales como teléfonos y relojes, pero únicamente se llevaron por la fuerza a Adrián Corona, sin que se registrara una exigencia inmediata de rescate.

Hallazgo del cuerpo y confirmación oficial

Dos días después del plagio, el 29 de diciembre, el cuerpo del empresario fue localizado a un costado de la carretera, en el mismo municipio de Atenguillo, cerca del lugar donde fue interceptado.

La Fiscalía estatal confirmó el homicidio y señaló que la Vicefiscalía en Investigación Regional mantiene abierta la carpeta para esclarecer el móvil y dar con los responsables.

Empresario reconocido en la industria tequilera

Adrián Corona era originario de Tonaya, Jalisco, y una figura ampliamente reconocida en la industria tequilera del estado.

Como presidente de Grupo Corona, encabezaba una empresa familiar dedicada a la producción, comercialización y promoción de tequila y mezcal, con presencia en mercados regionales e internacionales.

G90riUNWUAAbDOt.jfif

Hasta el momento, las autoridades continúan las investigaciones.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

publicidad

Últimas Noticias

Comerciantes_aumento_de_30_en_ventas_durante_fin_de_ano_732480b661
Comerciantes notifican alza de ventas del 30% durante fin de año
EH_DOS_FOTOS_10_9274b11049
Fallece hermanastra de Ana Frank, Eva Schloss
EH_UNA_FOTO_2026_01_05_T142627_200_4748912508
Aplazan audiencia intermedia de Ovidio Guzmán hasta julio
publicidad

Más Vistas

ingrid_jasso_tandera_estafadora_27_millones_de_pesos_regios_d33061b2e1
Tandera defrauda 100 personas y debe más de 20 millones de pesos
AP_26003246081742_0e03df8778
EUA capturó a Maduro y a su esposa en operativo militar
b8391abd_e576_445f_bd26_70541f925ef2_b99478ead6
Día de Reyes: origen y significado de la tradición del 6 de enero
publicidad
×