Hallan sin vida a empresario tequilero Adrián Corona en Jalisco

El empresario tequilero José Adrián Corona Radillo, conocido como Adrián Corona y presidente de Grupo Corona, fue localizado sin vida en el municipio de Atenguillo, Jalisco, tras haber sido secuestrado a finales de diciembre de 2025.

La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó que el cuerpo presentaba huellas de violencia, golpes y al menos un impacto de bala.

Tras concluir los dictámenes periciales, los restos fueron entregados a sus familiares el 1 de enero de 2026.

El secuestro ocurrió cuando viajaba con su familia

De acuerdo con información oficial, el secuestro ocurrió entre el 27 y 29 de diciembre, cuando el empresario viajaba con su pareja y sus hijos rumbo a Puerto Vallarta.

El vehículo en el que se trasladaban fue interceptado por sujetos armados en el punto conocido como Crucero Volcanes, sobre la carretera hacia Talpa de Allende.

Los agresores despojaron a los acompañantes de pertenencias personales como teléfonos y relojes, pero únicamente se llevaron por la fuerza a Adrián Corona, sin que se registrara una exigencia inmediata de rescate.

Hallazgo del cuerpo y confirmación oficial

Dos días después del plagio, el 29 de diciembre, el cuerpo del empresario fue localizado a un costado de la carretera, en el mismo municipio de Atenguillo, cerca del lugar donde fue interceptado.

La Fiscalía estatal confirmó el homicidio y señaló que la Vicefiscalía en Investigación Regional mantiene abierta la carpeta para esclarecer el móvil y dar con los responsables.

Empresario reconocido en la industria tequilera

Adrián Corona era originario de Tonaya, Jalisco, y una figura ampliamente reconocida en la industria tequilera del estado.

Como presidente de Grupo Corona, encabezaba una empresa familiar dedicada a la producción, comercialización y promoción de tequila y mezcal, con presencia en mercados regionales e internacionales.

Hasta el momento, las autoridades continúan las investigaciones.

Comentarios