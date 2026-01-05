Seguirá pujante economía de NL: crecerá 2% en 2026

En 2026, la economía de Nuevo León seguirá pujante, impulsada por las exportaciones, el nearshoring, una mayor diversificación y el desempeño del sector manufacturero.

De acuerdo con expertos y estimaciones del sector privado, para este año se prevé que la economía de la entidad crezca 1.97 por ciento.

Su dinamismo se verá impulsado por una mayor diversificación, la fortaleza de su sector exportador y la consolidación de algunos proyectos vinculados al nearshoring.

Con ello, Nuevo León estará superando el 1.68% esperado para 2025 y, además, se colocará por encima del avance de 1.22% que se proyecta para el Producto Interno Bruto (PIB) del país, según cifras del Centro de Investigaciones Económicas (CIE) de la Facultad de Economía de la UANL, correspondientes a su reporte “Pulso de la Economía Nacional y Local, Edición Especial Perspectivas Económicas”.

En entrevista, Edgar Luna, director del CIE, mencionó que para 2026 se anticipa una recuperación parcial de la economía mexicana, después del marcado proceso de desaceleración observado en el año 2025, ante los efectos de la política arancelaria aplicada en ese periodo y al hecho de que el primer año de una nueva administración federal suele caracterizarse por una menor velocidad de ejecución del gasto, ajustes institucionales y una dinámica económica más lenta.

“Nuestras proyecciones estiman un crecimiento del PIB nacional de 1.22%, apoyado principalmente por una expansión moderada de la inversión, el consumo privado y las ventas al mayoreo y menudeo, que registrarían tasas anuales entre 1% y 2%”, explicó el experto a El Horizonte.

Aunado a ello, dijo que las perspectivas para 2026 están fuertemente condicionadas por el proceso de renegociación del T-MEC, el cual incidirá en las decisiones de inversión, la estabilidad del comercio exterior y la certidumbre regulatoria para empresas nacionales y extranjeras.

Agregó que la capacidad del país para revertir la desaceleración económica, fortalecer la inversión productiva y consolidar el empleo formal será clave en este contexto, particularmente ante los retos derivados de las reformas laborales —como la reducción de la jornada laboral—, que implican ajustes relevantes en los costos operativos de las empresas.

De hecho, en materia laboral, se prevé que el empleo formal medido por el número de trabajadores asegurados en el IMSS retome su dinamismo este año.

Alza de 4% en producción manufacturera

La industria de Nuevo León prevé que las exportaciones y el sector manufacturero serán detonantes para el crecimiento económico estatal este año.

En entrevista, Jorge Santos Reyna, presidente de Caintra, explicó que el pronóstico de crecimiento para la producción manufacturera en 2026 es de 4.8%, rebasando ampliamente el 2.6% del 2025.

“Hay una aspiración de Nuevo León (de crecer 4.8%), existe optimismo por crecer y estamos trabajando para que eso suceda. Además, las exportaciones siguen siendo un motor importante”, expresó.

A nivel estatal, Nuevo León muestra crecimiento económico liderado por el sector manufacturero, que logró salir del terreno negativo, incluso en generación de empleos, añadió el líder de los industriales en el estado.

Cabe mencionar que lo esperado para la producción manufacturera en el estado contrasta con el 0.16% esperado para el país en este mismo tema.

Comentarios