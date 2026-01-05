Abre Wall Street en verde tras detención de Nicolás Maduro

Este lunes, Wall Street abrió con un auge en las empresas petroleras estadounidenses tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, perpetrada durante el pasado fin de semana.

Dow Jones subió 1.01%, mientras que S&P 500 ganaba un 0.54% y Nasdaq avanzaba un 0.45%.

Empresas petroletras ascienden tras detención

La multinacional estadounidense de energía, Chevron, subió un 4.04%; mientras que Exxon Mobil ganó un 1.1%.

Ambas compañías llegaron a alcanzar hasta un 7 % y un 4 % de ganancias respectivamente, pero se moderaron rápidamente.

Esto sucede luego de que el secretario de Estado, Marco Rubio, explicó que uno de los objetivos de la administración de Trump era refinar el crudo pesado de Venezuela en las instalaciones estadounidenses.

