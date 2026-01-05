Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_82_605bcf97ad
Finanzas

Abre Wall Street en verde tras detención de Nicolás Maduro

Marco Rubio explicó que uno de los objetivos de la administración de Trump era refinar el crudo venezolano en Estados Unidos

  • 05
  • Enero
    2026

Este lunes, Wall Street abrió con un auge en las empresas petroleras estadounidenses tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, perpetrada durante el pasado fin de semana.

Dow Jones subió 1.01%, mientras que S&P 500 ganaba un 0.54% y Nasdaq avanzaba un 0.45%.

Empresas petroletras ascienden tras detención

La multinacional estadounidense de energía, Chevron, subió un 4.04%; mientras que Exxon Mobil ganó un 1.1%.

Ambas compañías llegaron a alcanzar hasta un 7 % y un 4 % de ganancias respectivamente, pero se moderaron rápidamente.

Esto sucede luego de que el secretario de Estado, Marco Rubio, explicó que uno de los objetivos de la administración de Trump era refinar el crudo pesado de Venezuela en las instalaciones estadounidenses.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

delcy_rodriguez_venezuela_2026_466b5302b4
Reportan 24 agentes venezolanos muertos tras operativo de EUA
amacc_venezuela_sheinbaum_invasion_eua_571b963135
Rechaza AMACC invasión de EUA en Venezuela y respalda a Sheinbaum
caso_epstein_departamento_de_justicia_mas_de_dos_millones_de_archivos_del_caso_epstein_en_diversas_fases_revision_101ebe8cbe
EUA revisa millones de archivos del caso Jeffrey Epstein
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_01_06_at_6_50_25_PM_9d2d59a1c7
Encabeza Miguel Mery aprobación en sistemas de poder judicial
pirotecnica_uso_accidentes_b2808822d8
Disminuyen incidentes por pirotecnia en Saltillo en 2025
gusano_barrenador_en_altamira_64a30a6450
Refuerzan cerco sanitario por gusano barrenador en Tamaulipas
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_2026_01_06_T134859_424_46d73b0abd
¿Murió Bruce Willis? Esposa comparte mensaje y desata rumores
Whats_App_Image_2026_01_05_at_1_45_01_AM_7d337e4183
Trasciende que proyecto hídrico no contempla a Coahuila
EH_FOTO_VERTICAL_9_f4f2eea110
Maduro enfrenta a EUA; volverá a la corte de Manhattan en marzo
publicidad
×