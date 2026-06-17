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Internacional

Acuerdo EUA-Irán exigiría diluir uranio y levantar las sanciones

Según funcionarios de EUA, el acuerdo contempla que Irán diluya sus reservas de uranio a cambio de flexibilizar sanciones y reactivar exportaciones petroleras

  • 17
  • Junio
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles la firma de un acuerdo con Irán que contempla la dilución de las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido, la flexibilización de sanciones económicas y la reapertura del estrecho de Ormuz, en un intento por poner fin al conflicto iniciado a finales de febrero.

De acuerdo con funcionarios estadounidenses, el pacto permitirá de manera inmediata que Teherán vuelva a exportar petróleo mediante exenciones a las sanciones vigentes, mientras que se abrirá un periodo de dos meses para negociar un acuerdo nuclear definitivo.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, uno de los mediadores del proceso, aseguró que el entendimiento entró en vigor con efecto inmediato tras la firma de los líderes de ambos países, aunque precisó que una ceremonia protocolaria se celebrará el próximo viernes en Suiza.

Irán acepta restricciones nucleares a cambio de alivio económico

El borrador del acuerdo establece que Irán se compromete a no desarrollar ni adquirir armas nucleares y a reducir el nivel de enriquecimiento de su uranio dentro de sus propias instalaciones.

A cambio, Washington concederá exenciones que permitirán a la República Islámica comercializar libremente su petróleo mientras avanzan las negociaciones de un acuerdo integral.

El documento también contempla la eventual eliminación progresiva de otras sanciones estadounidenses e internacionales, así como la posibilidad de liberar activos iraníes congelados en el extranjero, condicionados al avance de las conversaciones nucleares.

Además, el pacto prevé la asignación de hasta 300,000 millones de dólares para proyectos de reconstrucción en Irán, recursos que, según el vicepresidente Vance, podrían provenir de inversiones de países árabes del Golfo Pérsico.

Trump aclaró que Estados Unidos no aportará recursos financieros para ese propósito.

Se reabre el estrecho de Ormuz y cesan las hostilidades

Otro de los puntos centrales del acuerdo es la reapertura del estrecho de Ormuz, considerado uno de los corredores marítimos más importantes del mundo para el comercio de petróleo y gas natural.

El memorando establece que durante dos meses el tránsito marítimo estará libre de peajes y prevé que el tráfico comercial recupere sus niveles previos al conflicto en un plazo aproximado de 30 días.

Asimismo, se contempla el levantamiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos a puertos iraníes y el inicio de operaciones para retirar minas colocadas durante el conflicto, con el objetivo de restablecer plenamente la navegación internacional.

Pese a presentar el memorando como un avance diplomático, Trump dejó abierta la posibilidad de abandonar el entendimiento si considera que no satisface los intereses estadounidenses.

"Es un memorando de entendimiento, y si no me gusta, volveremos a dispararles, a arrojar bombas", declaró el mandatario.


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