Advierten sobre crisis del pulpo en Europa por sobreexplotación

Considerado uno de los manjares más versátiles de la gastronomía mundial ya sea a la parrilla, cocido en su punto o frito, el pulpo enfrenta hoy una amenaza sin precedentes.

El aumento exponencial en la demanda global ha llevado a este cefalópodo a una situación crítica de sobreexplotación en diversas regiones de Europa, encendiendo las alarmas de biólogos y organizaciones ambientales.

Lo que antes era un platillo tradicional de las costas del Mediterráneo y el Atlántico se ha convertido en un producto de lujo codiciado en mercados de todo el mundo, lo que ha empujado a las flotas pesqueras a niveles de captura que superan la capacidad de regeneración de la especie.

La comunidad científica destaca que el pulpo es uno de los invertebrados más inteligentes del planeta, capaz de resolver problemas complejos y mostrar comportamientos sociales avanzados. Sin embargo, su ciclo de vida corto y su sensibilidad a los cambios en el ecosistema lo hacen particularmente vulnerable a la pesca intensiva.

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