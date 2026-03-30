Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
pulpo_b9f3d033f6
Internacional

Advierten sobre crisis del pulpo en Europa por sobreexplotación

Expertos advierten que la alta demanda en mercados del Mediterráneo y el Atlántico está llevando a la especie a niveles críticos

  • 30
  • Marzo
    2026

Considerado uno de los manjares más versátiles de la gastronomía mundial ya sea a la parrilla, cocido en su punto o frito, el pulpo enfrenta hoy una amenaza sin precedentes.

El aumento exponencial en la demanda global ha llevado a este cefalópodo a una situación crítica de sobreexplotación en diversas regiones de Europa, encendiendo las alarmas de biólogos y organizaciones ambientales.

Lo que antes era un platillo tradicional de las costas del Mediterráneo y el Atlántico se ha convertido en un producto de lujo codiciado en mercados de todo el mundo, lo que ha empujado a las flotas pesqueras a niveles de captura que superan la capacidad de regeneración de la especie.

La comunidad científica destaca que el pulpo es uno de los invertebrados más inteligentes del planeta, capaz de resolver problemas complejos y mostrar comportamientos sociales avanzados. Sin embargo, su ciclo de vida corto y su sensibilidad a los cambios en el ecosistema lo hacen particularmente vulnerable a la pesca intensiva.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_03_31_at_4_03_02_PM_bd129fd730
Impulsan gastronomía para Semana Santa en Ramos Arizpe
Whats_App_Image_2026_03_31_at_2_07_41_PM_2_f9d00dd2c7
Más de 200 concesiones presionan acuíferos de Cuatro Ciénegas
Whats_App_Image_2026_03_24_at_6_46_36_PM_0e561fbc1f
¡Turismo a tu medida para estas vacaciones de Semana Santa!
publicidad

Últimas Noticias

AP_26084281098881_5338bb3056
Irán rechaza propuesta de paz de EUA y rechaza armisticio parcial
Captura_de_pantalla_2026_03_31_171821_45c813770b
Filtran supuesta “doble vida” del esposo de Kristi Noem
Whats_App_Image_2026_03_31_at_4_03_02_PM_bd129fd730
Impulsan gastronomía para Semana Santa en Ramos Arizpe
publicidad

Más Vistas

detienen_menor_homicidio_hombre_san_pedro_fb62907130
Detienen a menor por muerte de hombre durante fiesta en San Pedro
fiscal_estatal_deslinda_mariana_rodriguez_caso_tia_paty_fe14d63638
Deslinda fiscal a Mariana Rodríguez y De Nigris de caso Tía Paty
INFO_7_UNA_FOTO_4_fab45bf706
Cientos de familias disfrutan de 'La Playita de García'
publicidad
×