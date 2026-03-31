Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_CONTEXTO_f232742b1a
Internacional

Terremoto de 5.0 sacude Tokio sin alerta de tsunami

El evento tuvo una profundidad aproximada de 50 kilómetros, característica que favorece que el sismo sea percibido en una amplia región

  • 31
  • Marzo
    2026

Un sismo de magnitud 5.0 se registró este miércoles en el este de Japón, generando movimiento perceptible en la capital, Tokio, sin que hasta el momento se hayan reportado daños materiales ni se haya activado alerta de tsunami, informaron autoridades meteorológicas.

De acuerdo con la Agencia Meteorológica de Japón, el movimiento telúrico ocurrió a las 10:06 horas (tiempo local), con epicentro en el sur de la prefectura de Ibaraki, ubicada al noreste de Tokio.

El evento tuvo una profundidad aproximada de 50 kilómetros, característica que favorece que el sismo sea percibido en una amplia región, aunque con menor potencial destructivo en la superficie.

Intensidad moderada en varias prefecturas

El temblor alcanzó un nivel 5 en la escala sísmica japonesa que mide la intensidad del movimiento en superficie en la ciudad de Mooka, en la prefectura de Tochigi.

Asimismo, se reportó nivel 4 en diversas localidades de las prefecturas de Ibaraki, Fukushima, Saitama y Chiba, mientras que en el área metropolitana de Tokio la intensidad fue de nivel 3.

Sin afectaciones en plantas nucleares

Tras el sismo, operadores de las centrales nucleares de Fukushima Daiichi y Tokai Daini informaron que no se detectaron anomalías en sus instalaciones, de acuerdo con reportes difundidos por medios locales.

Las autoridades mantienen monitoreo preventivo en infraestructuras estratégicas, aunque no se han registrado incidentes derivados del movimiento.

Japón mantiene alta actividad sísmica

Japón se ubica sobre el Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica a nivel mundial, lo que provoca que este tipo de fenómenos ocurran con frecuencia.

Debido a esta condición, el país cuenta con infraestructura diseñada para resistir movimientos telúricos, así como sistemas avanzados de monitoreo y prevención que permiten reducir riesgos ante sismos de distinta magnitud.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

que_son_los_microsismos_esto_puedes_hacer_antes_durante_y_despues_de_uno_7ad0f780e9
Sismo de magnitud 5.8 sacude Afganistán y Pakistán
embarcaciones_rubio_buques_panameno_caba2a1fef
Rubio acusa a China de intimidación por detener buques de Panamá
finanzas_bolsas_asiaticas_8e6fb11206
Bolsas asiáticas suben por informes de acuerdo Irán-Omán en Ormuz
publicidad

Últimas Noticias

inter_ballena_washington_0ee74ee9b5
Hallan muerta a ballena gris que nado río arriba en Washington
EH_FOTO_VERTICAL_2_1f4a6f7d73
Genera polémica Laisha Wilkins por comentario acerca de México
AP_26095644147815_2022a67147
Sindicato de guionistas y Hollywood logran acuerdo tentativo
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_04_at_9_42_55_AM_32bfa7d0fa
Suspenden búsqueda de hombre extraviado en presa El Cuchillo
clima_lluvia_monterrey_7c3ef75006
Advierten llegada de viento y lluvias este sábado a Nuevo León
publicidad
×