Terremoto de 5.0 sacude Tokio sin alerta de tsunami

Un sismo de magnitud 5.0 se registró este miércoles en el este de Japón, generando movimiento perceptible en la capital, Tokio, sin que hasta el momento se hayan reportado daños materiales ni se haya activado alerta de tsunami, informaron autoridades meteorológicas.

De acuerdo con la Agencia Meteorológica de Japón, el movimiento telúrico ocurrió a las 10:06 horas (tiempo local), con epicentro en el sur de la prefectura de Ibaraki, ubicada al noreste de Tokio.

El evento tuvo una profundidad aproximada de 50 kilómetros, característica que favorece que el sismo sea percibido en una amplia región, aunque con menor potencial destructivo en la superficie.

Intensidad moderada en varias prefecturas

El temblor alcanzó un nivel 5 en la escala sísmica japonesa que mide la intensidad del movimiento en superficie en la ciudad de Mooka, en la prefectura de Tochigi.

Asimismo, se reportó nivel 4 en diversas localidades de las prefecturas de Ibaraki, Fukushima, Saitama y Chiba, mientras que en el área metropolitana de Tokio la intensidad fue de nivel 3.

Sin afectaciones en plantas nucleares

Tras el sismo, operadores de las centrales nucleares de Fukushima Daiichi y Tokai Daini informaron que no se detectaron anomalías en sus instalaciones, de acuerdo con reportes difundidos por medios locales.

Las autoridades mantienen monitoreo preventivo en infraestructuras estratégicas, aunque no se han registrado incidentes derivados del movimiento.

Japón mantiene alta actividad sísmica

Japón se ubica sobre el Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica a nivel mundial, lo que provoca que este tipo de fenómenos ocurran con frecuencia.

Debido a esta condición, el país cuenta con infraestructura diseñada para resistir movimientos telúricos, así como sistemas avanzados de monitoreo y prevención que permiten reducir riesgos ante sismos de distinta magnitud.

Comentarios