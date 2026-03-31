Impulsan gastronomía para Semana Santa en Ramos Arizpe

La gastronomía local se posiciona como uno de los principales atractivos turísticos de Ramos Arizpe durante el periodo vacacional de Semana Santa, como parte de una estrategia para fortalecer el consumo local y la economía del municipio.

Impulsan gastronomía como atractivo turístico

A través de la promoción de negocios y espacios tradicionales, el Ayuntamiento busca proyectar la oferta culinaria como un elemento clave de identidad y desarrollo económico, destacando la participación de familias emprendedoras.

En distintos puntos de la ciudad, visitantes y habitantes pueden encontrar desde tacos de guisos, burritos y tacos al vapor, hasta opciones de carne asada, así como desayunos y comidas con preparación casera.

Entre los productos más representativos se encuentran el pan de pulque y los tamales, considerados parte del patrimonio gastronómico local y que mantienen su presencia en la oferta cotidiana del municipio.

Buscan posicionar a Ramos Arizpe por su identidad culinaria

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que esta estrategia busca posicionar a Ramos Arizpe como un destino que también se distingue por su sabor y tradiciones.

Indicó que la intención es que más personas conozcan estos espacios, impulsen el consumo local y contribuyan a fortalecer la economía de comerciantes y productores.

Invitan a recorrer la ciudad en Semana Santa

En este contexto, autoridades municipales reiteraron la invitación a visitantes a recorrer la ciudad durante Semana Santa y aprovechar su oferta gastronómica como parte de la experiencia turística.

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