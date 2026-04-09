Anuncia Vladímir Putin tregua temporal en Ucrania por Pascua

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció un alto el fuego de 32 horas en Ucrania con motivo de la celebración de la Pascua ortodoxa, en medio del conflicto armado que se ha prolongado por más de cuatro años.

Tregua programada durante el fin de semana

El decreto, difundido por el Kremlin, establece que las fuerzas rusas deberán cesar las hostilidades a partir de las 16:00 horas del sábado y mantener la pausa hasta el final del domingo.

La medida se da días después de que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, propusiera una suspensión parcial de los ataques, particularmente contra infraestructura energética, con el objetivo de respetar la festividad religiosa.

Propuesta impulsada con mediación de Estados Unidos

Zelenskyy indicó que la iniciativa fue planteada a través de Estados Unidos, país que ha fungido como mediador en las conversaciones entre Moscú y Kiev.

Sin embargo, hasta el momento del anuncio, no se había emitido una respuesta oficial por parte del gobierno ucraniano respecto a la tregua declarada por Rusia.

Antecedentes de treguas con poco impacto

Los intentos previos de establecer pausas en el conflicto han tenido resultados limitados. El año pasado, Rusia anunció un alto el fuego similar durante la Pascua, pero ambas partes se acusaron mutuamente de incumplirlo.

Esta situación ha generado escepticismo sobre la efectividad real de este tipo de medidas temporales.

Condiciones y advertencias del Kremlin

En el comunicado oficial, el Kremlin señaló que se han girado instrucciones para detener las operaciones militares en todos los frentes durante el periodo establecido.

No obstante, también se indicó que las tropas rusas deberán mantenerse en alerta para responder ante cualquier provocación o acción agresiva por parte de Ucrania.

“Suponemos que la parte ucraniana seguirá el ejemplo de la Federación Rusa”, señala el documento.

Negociaciones estancadas y conflicto activo

Rusia ha rechazado previamente una propuesta de tregua incondicional de 30 días impulsada por Estados Unidos y Ucrania, al insistir en la necesidad de alcanzar un acuerdo más amplio que incluya condiciones políticas y de seguridad.

En este contexto, Moscú ha optado por anunciar pausas unilaterales de corta duración, sin que estas se traduzcan en avances concretos hacia una solución definitiva.

Las conversaciones diplomáticas mediadas por Washington no han logrado progresos significativos en los temas clave, mientras que el conflicto continúa activo a lo largo de una línea de frente de aproximadamente 1,250 kilómetros.

Escenario internacional en segundo plano

La atención de Estados Unidos se ha diversificado hacia otros escenarios internacionales, particularmente en Medio Oriente, lo que ha reducido el enfoque sobre el conflicto en Europa del Este.

Mientras tanto, las fuerzas rusas y ucranianas mantienen enfrentamientos constantes, en un contexto donde las treguas temporales siguen sin consolidarse como una vía efectiva hacia la paz.

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