inter_embajada_eua_arabia_ef7791c4cc
Internacional

Arabia Saudita atribuye ataque contra embajada de EUA a Irán

La sede de Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita fue atacada por drones iraníes; no hubo víctimas, informó el Ministerio de Defensa saudí

  • 02
  • Marzo
    2026

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita confirmó este lunes que la embajada de Estados Unidos en su capital fue blanco de un ataque con drones atribuido a Irán.

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente provocó un pequeño incendio y daños materiales en el inmueble diplomático, aunque no se registraron personas heridas.

Horas antes del ataque, la sede diplomática estadounidense había emitido una alerta de seguridad dirigida a su personal y a los ciudadanos estadounidenses en el país. En el aviso se recomendó “refugiarse” en las ciudades de Yeda, Riad y Dhahran, así como limitar los desplazamientos no esenciales, especialmente hacia instalaciones militares en la región.

“La Misión de Estados Unidos en Arabia Saudita continúa monitoreando la situación regional”, señaló el comunicado, en el que también se pidió a los ciudadanos mantener un plan personal de seguridad, evitar manifestaciones y grandes concentraciones, y seguir las instrucciones de las autoridades locales.

En paralelo, la Guardia Revolucionaria de Irán anunció el lanzamiento de una decimotercera ola de ataques contra bases estadounidenses en países como Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, además de objetivos en Israel, como parte de una operación denominada “Promesa Verdadera 4”, en el contexto de la creciente tensión en la región.


