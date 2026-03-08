Podcast
Reporte Ciudadano
Internacional

Arranca jornada electoral para renovar Congreso en Colombia

Más de 3,000 candidatos buscarán ocupar los más de 285 escaños disponibles; 102 en el Senado y 183 en la Cámara de Reperesentantes

  • 08
  • Marzo
    2026

Con el fin de renovar a los miembros del Congreso y elegir a los candidatos presidenciales, este domingo inició la jornada electoral en Colombia.

Estos comicios arrancan en medio de una alerta por violencia política en más de un centenario de municipios, especialmente en zonas rurales donde operan grupos armados y cuestionamientos por posible fraude avivados por el presidente Gustavo Petro.

Durante el acto de apertura de las votaciones, el mandatario aseguró que será la ciudadanía quien realice las correspondientes elecciones legislativas.

“Delego en esa ciudadanía, como presidente de la República y jefe del Estado, el cuidado transparente de las elecciones”, indicó Petro.

arrancan-elecciones-legislativas-colombia.jpg

Más de 3,000 candidatos aspiran a ocupar Senado y Cámara de Representantes

Más de 3,000 candidatos buscan ocupar los más de 285 escaños; 102 en el Senado y 183 en la Cámara de Reperesentantes.

La votación definirá la composición del nuevo Congreso con el que deberá gobernar el sucesor de Petro, sin posibilidad de reelegirse, tras una tensa relación con el Legislativo que le hizo contrapeso y no se aprobaron todas sus reformas sociales.

El partido político Pacto Histórico apuesta a aumentar sus escaños en el Congreso para conseguir mayorías y apalancar las reformas pendientes y el pedido de realizar una Asamblea Constituyente para modificar la carta magna que aún está en ciernes y que necesitará el aval del Parlamento.

arrancan-elecciones-legislativas-colombia.jpg

Por su parte, la derecha opositora busca volver a ser una de las fuerzas más relevantes. El Centro Democrático, principal partido opositor, está impulsado por el influyente expresidente Álvaro Uribe Vélez que se lanzó como candidato al Senado.

Colombianos elegirán entre tres corrientes políticas

Ciudadanos podrán votar por las consultas interpartidistas que suman 16 candidatos de tres corrientes políticas: centro, centroizquierda y derecha. Los tres candidatos que ganen en cada una de ellas deberán ir directo a la primera vuelta presidencial prevista para el 31 de mayo.

Los aspirantes encontraron en la figura de las consultas una forma de medir su caudal electoral antes de llegar a la primera vuelta.

Hace cuatro años Petro participó y ganó en la consulta de la izquierda compitiendo con Francia Márquez, quien luego se convirtió en su vicepresidenta.

 

 

 


