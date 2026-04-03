Tripulación del Artemis II avanza con optimismo hacia la Luna

La tripulación de la misión Artemis II está bien y de excelente ánimo a casi dos días de partir al espacio rumbo a la órbita de la Luna, un objetivo que no se logra desde hace más de medio siglo.

El comandante de la misión, Reid Wiseman, y los astronautas Victor Glover, Jeremy Hansen y Christina Koch “están muy emocionados por la oportunidad de estar allí”, dijo durante la conferencia de prensa Lakiesha Hawkins, administradora asociada de la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración (ESDMD) de la NASA.

Resaltó que la tripulación está con un “gran espíritu” y que dentro de la cápsula Orión están sucediendo "muchas cosas divertidas" en medio de una abrumadora cantidad de arduo trabajo.

Cumplen tres días de viaje

Este viernes se cumple el tercer día de misión desde el despegue. El jueves pasado, la nave Orión dejó la órbita terrestre para iniciar el viaje a la Luna, en lo que será la primera misión tripulada en alcanzar la órbita del satélite natural desde que los astronautas del Apolo 17 lo consiguieran en 1972.

Los cuatro miembros de la tripulación practicarán dentro de la nave Orión la preparación de la cabina para las observaciones lunares que se espera que se realicen el lunes.

Enseñar la coreografía de los movimientos en microgravedad dentro de un espacio del tamaño de dos minivans aproximadamente, explicó la NASA.

Buscan fotografías históricas

Los astronautas han empezado a preparar las cámaras portátiles con los potentes lentes para las observaciones lunares, objetivo de la misión que allana el camino para el regreso del hombre a la Luna.

La tripulación está sana, destacaron los funcionarios de la NASA. Se programó una demostración de reanimación cardiopulmonar (RCP) y respuesta ante atragantamientos para evaluar los procedimientos médicos de emergencia en la nave espacial.

Los astronautas se quejaron de frío, por lo que se dejó la temperatura dentro del Orión superior a 70 °F (21 °C).

Los cuatro tripulantes seguirán con sus sesiones de ejercicios habituales en el dispositivo de volante de inercia de Orion para mantener su condición cardiovascular. Este viernes la cápsula traspasó el límite de los 160,000 kilómetros de la Tierra.

En este sentido, Koch utilizará la Red del Espacio Profundo para poner a prueba el sistema de comunicaciones de emergencia de Orión, comprobando su rendimiento a medida que la nave espacial se aleje cada vez más de la Tierra.

El Sistema de Comunicaciones Ópticas de Orion Artemis II se puso en contacto con sus dos estaciones terrestres en Estados Unidos, transmitiendo vídeo de alta definición y otros datos de la misión desde la cápsula hacia la Tierra.

Los astronautas han enviado dos fotos de la Tierra y se espera que hagan un ‘selfie’ este sábado, que compartirán posteriormente.





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