Incluye Artemis II satélite argentino en viaje lunar

La NASA informó que la misión Artemis II logró desplegar con éxito cuatro pequeños satélites antes de continuar su trayecto rumbo a la Luna, en lo que representa uno de los primeros hitos técnicos de este histórico viaje tripulado.

Los dispositivos, conocidos como CubeSats, viajaban a bordo de la cápsula Orion y pertenecen a proyectos desarrollados por Argentina, Corea del Sur, Alemania y Arabia Saudita.

Satélites internacionales se liberan en órbita terrestre

De acuerdo con autoridades de la NASA, el despliegue de estos microsatélites se realizó conforme al plan establecido, como parte de los objetivos secundarios de la misión.

Lakiesha Hawkins, integrante de la dirección de sistemas de exploración, detalló que la operación se completó sin contratiempos, permitiendo que cada uno de los dispositivos iniciara su funcionamiento de forma independiente.

La agencia también confirmó que se logró establecer comunicación con algunos de estos equipos, lo que valida su correcto funcionamiento tras ser liberados en el espacio.

Argentina participa con el satélite Atenea

Uno de los proyectos destacados es el satélite Atenea, desarrollado por la CONAE de Argentina en colaboración con instituciones científicas.

Este dispositivo, de dimensiones compactas, tiene como propósito recolectar información y probar comunicaciones a larga distancia, alcanzando hasta 70 mil kilómetros de la Tierra.

Su operación contempla enlaces con estaciones terrestres ubicadas en distintas regiones de Argentina, lo que permitirá evaluar capacidades tecnológicas clave para futuras misiones espaciales.

Orión avanza hacia la cara oculta de la Luna

Tras completar esta fase, la cápsula Orión continuó su trayectoria fuera de la órbita terrestre, dirigiéndose hacia la cara oculta de la Luna.

La misión ya alcanzó una distancia aproximada de 160 mil kilómetros de la Tierra, un avance significativo que marca el regreso de vuelos tripulados más allá de la órbita baja terrestre.

Este logro coloca a la tripulación de Artemis II como los primeros humanos en realizar un viaje de este tipo desde la histórica misión Apollo 17 en 1972.

Artemis II abre paso al regreso humano a la Luna

El programa Artemis tiene como objetivo sentar las bases para el regreso sostenible del ser humano a la superficie lunar en los próximos años, así como preparar futuras misiones hacia Marte.

En este contexto, Artemis II representa un paso clave, al tratarse de una misión tripulada que busca validar sistemas de navegación, comunicación y seguridad en el espacio profundo.

El despliegue exitoso de los satélites también demuestra la colaboración internacional en la exploración espacial, integrando tecnología de distintos países en una sola misión.

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