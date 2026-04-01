Artemis II alcanza la órbita de la Tierra. Así va la misión

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) se encuentra alistando todo lo necesario para lograr que el hombre regrese a la Luna a través de la Misión Artemis II este miércoles en Florida, Estados Unidos.

Artemis II alcanza la órbita de la Tierra

La misión Artemis II de la NASA alcanzó la órbita de la Tierra cerca de 10 minutos después de despegar desde Florida para comenzar su viaje de 10 días que le llevará alrededor de la Luna, lo que ocurre por primera vez en más de 50 años.

Los cuatro astronautas de la tripulación primero orbitarán cerca de 24 horas alrededor de la Tierra para probar los sistemas y decidir si continúan el camino hacia la Luna, lo que tomaría otros cuatro días de viaje, según ha explicado la NASA.

¡Histórico! Despega el Artemis II

Luego de superar las pruebas de seguridad, el Artemis II despegó sin problemas y continúa su camino hacia el espacio con una velocidad de 29,700 kilómetros por hora.

Este será el 'itinerario' del Artemis II

Día 1

Orion viaja de órbita terrestre baja a órbita terrestre alta

Las partes restantes del cohete se separan de la nave

La tripulación realiza una demostración de acoplamiento; se prepara para la “inyección translunar"

Días 2 al 5

El motor principal de Orion se enciende, colocándolo en trayectoria hacia la Luna

La tripulación prueba las comunicaciones a través de la Red de Espacio Profundo

La nave entra en la “esfera de influencia lunar”

Día 6

Comienza el sobrevuelo y la observación lunar

Orion realiza su máxima aproximación a la Luna

La misión alcanza su mayor distancia respecto a la Tierra

Días 7 al 10

Orion inicia su viaje de regreso, completando una trayectoria en forma de ocho sin precedentes

La tripulación realiza una demostración de pilotaje manual

La nave maniobra para la reentrada y el amerizaje

Trump celebra lanzamiento del cohete a órbita lunar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió y aseguró que es la primera vez en 50 años que "Estados Unidos regresa a la luna".

Calificó al Artemis II, como uno de los cohetes más potentes "jamás construidos".

Astronautas de Artemis II llegan a plataforma de lanzamiento

Los cuatro astronautas de Artemis II llegaron a la plataforma de lanzamiento del cohete que despegará este miércoles desde Florida.

Se trata del comandante Reid Wiseman, la especialista Christina Koch y el piloto Victor Glover, así como de Jeremy Hansen.

La NASA explicó que sus trajes están diseñados para proporcionar movilidad y comodidad mientras garantizan máxima seguridad durante las fases dinámicas del vuelo.

"Los trajes espaciales de color naranja brillante están diseñados para protegerlos en su travesía y presentan muchas mejoras de pies a cabeza", explicó la agencia espacial estadounidense.

NASA retransmite en español el lanzamiento de Artemis II

La NASA retransmitirá en español el lanzamiento de la misión Artemis II a la órbita lunar, como alternativa para la audiencia hispanohablante que reside en Estados Unidos.

Artemis II tiene una duración prevista de 10 días, durante los que rodeará la Luna y permitirá a los astronautas contemplar la cara oculta del satélite.

Comienza la carga de combustible del cohete de Artemis II

La NASA comenzó esta mañana el proceso de carga de combustible del cohete de Artemis II.

La carga de combustible del cohete SLS (Space Launch System), uno de los más potentes del mundo, es un proceso crítico para la misión, que fue aplazada en dos ocasiones en febrero por problemas de filtraciones y de suministro de helio.

El proceso concluirá después de varias horas con más de 2,6 millones de litros de oxígeno líquido superfrío e hidrógeno líquido en la etapa central del SLS.

A más de 56 años de la llegada del hombre a la Luna con Apolo 11

El 20 de julio de 1969 los astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins hicieron historia al ser los primeros humanos en llegar a la Luna a través del Apolo 11.

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), su objetivo principal era completar una meta nacional fijada por el presidente John F. Kennedy el 25 de mayo de 1961, realizar un alunizaje tripulado y regresar a la Tierra.

Comentarios