Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
AP_26030011101934_21a7960874
Internacional

Asegura Trump que sería un 'honor' tomar Cuba

El presidente de EUA también afirmó que la isla es una 'nación que está muy cerca del colapso' y ha jugado con la idea de 'hacer lo que quiera' con ella

  • 16
  • Marzo
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que sería “un gran honor” para él “tomar Cuba”, durante una rueda de prensa en la Oficina Oval, en medio de un contexto de crecientes tensiones internacionales.

Las declaraciones se producen en un escenario marcado por fricciones entre Washington y Irán, así como por la crisis que enfrenta Cuba debido al bloqueo energético impulsado por Estados Unidos.

Durante su intervención, Trump afirmó que podría “hacer lo que quiera” con la isla, al considerar que se trata de “una nación muy debilitada en este momento”. Estas palabras refuerzan el tono que ha mantenido en semanas recientes, en las que ha calificado a Cuba como una “nación fallida”.

El mandatario también ha señalado que buscaría aprovechar la dependencia energética de la isla, agravada tras la suspensión del suministro de petróleo desde Venezuela, luego de la captura de Nicolás Maduro en enero.

“Cuba es una nación que está muy cerca del colapso”, reiteró Trump, quien incluso ha planteado la posibilidad de “tomarla de una manera amistosa”, aunque sin detallar cómo se llevaría a cabo esa acción.

Sus declaraciones contrastan con el hecho de que ambos gobiernos han confirmado recientemente la existencia de conversaciones diplomáticas.

Sin embargo, el tono del presidente estadounidense ha incrementado las dudas sobre el rumbo de estos contactos y sus posibles consecuencias.

En paralelo, el diario The New York Times reveló que negociadores de Washington habrían planteado la salida del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, como parte de un eventual acuerdo.

De acuerdo con fuentes citadas por el medio, correspondería a las autoridades cubanas definir los siguientes pasos en este proceso. Para Trump, no obstante, el objetivo es claro: cualquier desenlace debe alinearse con los intereses estratégicos de Washington.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

ba3952f2deb6dcc84b110894e528262420d5709a_ebe919bd7e
Dos muertos en Tel Aviv tras una andanada de misiles de Irán
EH_UNA_FOTO_2026_03_17_T163103_833_f406e7fe5e
Irán confirma muerte del alto funcionario de seguridad Larijani
AP_26076632664256_41ae7c840a
Bank of America llega a acuerdo provisional en caso Epstein
publicidad

Últimas Noticias

ba3952f2deb6dcc84b110894e528262420d5709a_ebe919bd7e
Dos muertos en Tel Aviv tras una andanada de misiles de Irán
escena_stranger_things_51f3ec9f41
Netflix anuncia spin-off animado de Stranger Things
Whats_App_Image_2026_03_17_at_5_34_07_PM_2_e889f3d2ec
Muere conductor tras accidente en libramiento de Ramos Arizpe
publicidad

Más Vistas

nl_anthem_capital_2964831091
Anthem Capital: defraudan a regios y aún se promueven
nl_anthem_capital_jpeg_6149a4bb2a
¡Se esfuma! Capital Anthem obtiene preventas y vacía oficinas
Whats_App_Image_2026_03_15_at_11_59_35_PM_183bd66d1d
Viene boom de plazas comerciales para Nuevo León
publicidad
×