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Internacional

EAU detiene vuelos ante numerosos ataques atribuidos a Irán

El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos informó que los sistemas de defensa aérea del país se encuentran interceptando amenazas de misiles

  • 16
  • Marzo
    2026

La Autoridad General de Aviación Civil de Emiratos Árabes Unidos anunció este martes el cierre total y temporal del espacio aéreo del país, luego de registrarse una nueva serie de ataques con drones y misiles atribuidos a Irán.

De acuerdo con la autoridad aeronáutica, la medida fue adoptada como una acción preventiva extraordinaria con el objetivo de garantizar la seguridad de las operaciones aéreas y proteger el territorio emiratí ante el incremento de amenazas en la región.

Decisión se tomó tras evaluación de riesgos

En un comunicado oficial, la Autoridad General de Aviación Civil explicó que el cierre del espacio aéreo se determinó después de realizar una evaluación detallada de los riesgos operativos y de seguridad, además de mantener coordinación con organismos nacionales e internacionales del sector.

La institución subrayó que la prioridad es salvaguardar la integridad de los vuelos comerciales y de los pasajeros mientras se mantiene la vigilancia ante el escenario de tensión en Medio Oriente.

Defensas aéreas responden a amenazas

De manera paralela, el Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos informó que los sistemas de defensa aérea del país se encuentran interceptando amenazas de misiles y drones procedentes de Irán, en medio del aumento de la actividad militar en la zona.

Las autoridades indicaron que continúan monitoreando la situación para responder de manera inmediata ante cualquier riesgo que pudiera afectar la seguridad nacional.

Incidente previo provocó suspensión de vuelos en Dubái

El cierre del espacio aéreo se produce pocas horas después de que los vuelos con origen y destino al Aeropuerto Internacional de Dubái comenzaran a restablecerse de forma gradual, luego de una suspensión temporal registrada durante la madrugada del lunes.

Dicha interrupción ocurrió tras un incidente con un dron que provocó un incendio en las inmediaciones del aeropuerto, situación que no dejó personas lesionadas, pero obligó a suspender temporalmente las operaciones aéreas.

Tensión regional impacta el tráfico aéreo

El aumento de medidas de seguridad en la región se produce en el contexto del conflicto que se intensificó tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, hecho que desencadenó una escalada de hostilidades en Medio Oriente.

Desde entonces, Irán ha dirigido ataques contra bases e intereses estadounidenses en el golfo Pérsico, lo que ha generado afectaciones en el tráfico aéreo y ha obligado a varios países de la zona a implementar restricciones temporales en sus espacios aéreos.

Como consecuencia de esta situación, los vuelos hacia y desde Emiratos Árabes Unidos han experimentado cancelaciones y suspensiones intermitentes desde el inicio de las hostilidades.


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