Air France suspende vuelos a La Habana por falta de combustible

Air France anunció este miércoles la suspensión temporal de sus vuelos a La Habana debido a la escasez de combustible que afecta a Cuba, una situación que ha impactado la actividad económica y turística de la isla.

De acuerdo con la compañía, la ruta entre el aeropuerto París-Charles de Gaulle y la capital cubana dejará de operar a partir del domingo 29 de marzo.

La aerolínea prevé reanudar el servicio el 15 de junio, siempre y cuando mejoren las condiciones de abastecimiento en el país caribeño.

Actualmente, Air France mantiene tres vuelos semanales hacia La Habana con aeronaves Boeing 787 de gran capacidad. Sin embargo, la falta de turbosina ha obligado a la empresa a ajustar su operación.

Pasajeros recibirán opciones

La compañía informó que los clientes afectados por las cancelaciones serán contactados de manera individual por correo electrónico, SMS o mediante la aplicación oficial.

A los usuarios se les ofrecerá la posibilidad de cambiar la fecha de su viaje, recibir un vale o solicitar el reembolso íntegro sin penalización.

La aerolínea señaló además que lamenta las molestias ocasionadas por la medida.

Crisis energética golpea al sector aéreo

La decisión ocurre en medio de una aguda crisis energética en Cuba que ha complicado el suministro de combustible para la aviación.

Ante este escenario, los aviones de Air France habían comenzado a realizar escalas técnicas en Bahamas para repostar queroseno.

Otras aerolíneas internacionales también han anunciado ajustes o suspensiones de rutas hacia la isla, reflejando el impacto que la falta de combustible está teniendo en la conectividad aérea y el turismo.

Por ahora, la reanudación de los vuelos dependerá de que el suministro energético en Cuba logre estabilizarse en los próximos meses.

