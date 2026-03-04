Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
H_Ck2_S2w_Ww_A_Efk5y_78db1d9822
Internacional

Air France suspende vuelos a La Habana por falta de combustible

Air France anunció este miércoles la suspensión temporal de sus vuelos a La Habana debido a la escasez de combustible que afecta a Cuba

  • 04
  • Marzo
    2026

Air France anunció este miércoles la suspensión temporal de sus vuelos a La Habana debido a la escasez de combustible que afecta a Cuba, una situación que ha impactado la actividad económica y turística de la isla.

De acuerdo con la compañía, la ruta entre el aeropuerto París-Charles de Gaulle y la capital cubana dejará de operar a partir del domingo 29 de marzo.

La aerolínea prevé reanudar el servicio el 15 de junio, siempre y cuando mejoren las condiciones de abastecimiento en el país caribeño.

Actualmente, Air France mantiene tres vuelos semanales hacia La Habana con aeronaves Boeing 787 de gran capacidad. Sin embargo, la falta de turbosina ha obligado a la empresa a ajustar su operación.

Pasajeros recibirán opciones

La compañía informó que los clientes afectados por las cancelaciones serán contactados de manera individual por correo electrónico, SMS o mediante la aplicación oficial.

HArKtXJWkAAsvhB.jfif

A los usuarios se les ofrecerá la posibilidad de cambiar la fecha de su viaje, recibir un vale o solicitar el reembolso íntegro sin penalización.

La aerolínea señaló además que lamenta las molestias ocasionadas por la medida.

Crisis energética golpea al sector aéreo

La decisión ocurre en medio de una aguda crisis energética en Cuba que ha complicado el suministro de combustible para la aviación.

Ante este escenario, los aviones de Air France habían comenzado a realizar escalas técnicas en Bahamas para repostar queroseno.

HAq8sHLbAAA-MDn.jfif

Otras aerolíneas internacionales también han anunciado ajustes o suspensiones de rutas hacia la isla, reflejando el impacto que la falta de combustible está teniendo en la conectividad aérea y el turismo.

Por ahora, la reanudación de los vuelos dependerá de que el suministro energético en Cuba logre estabilizarse en los próximos meses.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25293029794066_fb50e45f34
Asegura Trump que Cuba está 'desesperada' por hacer un acuerdo
EH_CONTEXTO_1_5212ac3156
Cuba sufre apagón tras fallo en el sistema eléctrico nacional
EH_UNA_FOTO_2026_03_02_T105326_634_d79c3eb27b
Yilián Tornés rompe récord de ponches en la LMS
publicidad

Últimas Noticias

inter_marco_rubio_e46503dd2e
Anuncia EUA reanudación de relaciones diplomáticas con Venezuela
bcdb38d1_872c_45f9_8abc_9ccdabfe2c70_344af20243
Aumenta interés de jóvenes por ingresar a Conalep
bd4debe2_8942_43bb_9889_47a35ad4697f_8fb06badeb
Entrega Saltillo nuevo parabus para alumnos y habitantes
publicidad

Más Vistas

photo_2026_03_03_15_03_36_MIGUEL_ANGEL_SANCHEZ_4673452346
Jefes ya no podrán molestar a empleados fuera de horario
Whats_App_Image_2026_03_04_at_12_49_27_AM_4ceaa7a434
Conflicto en Irán llevaría al dólar... ¡por los cielos!
ecim_s_9e61749432
Denuncian fraudes de inversiones en redes sociales
publicidad
×