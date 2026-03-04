Podcast
Internacional

Disputa presupuestal en EUA pone en riesgo seguridad del Mundial

La secretaria de Seguridad Nacional de EUA alertó que el conflicto presupuestal en el Congreso afecta la capacidad para garantizar un Mundial 2026 seguro

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, advirtió ante el Senado que la falta de acuerdos en el Congreso está afectando la capacidad operativa para garantizar un torneo seguro.

“Nuestra capacidad para garantizar un Mundial seguro y exitoso también se está viendo obstaculizada”, afirmó Noem.

Más de 100 mil empleados sin paga

El centro del problema es el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la dependencia encargada de coordinar la seguridad nacional, control fronterizo, inteligencia y protección de infraestructura crítica.

Según Noem, más de 100 mil trabajadores del DHS han sido obligados a laborar sin recibir salario, en lo que calificó como la tercera ocasión en cinco meses debido al estancamiento legislativo.

“Más de 100 mil empleados dedicados del DHS están siendo obligados una vez más a trabajar sin paga”, sostuvo.

La funcionaria vinculó directamente esta situación con la falta de consensos entre republicanos y demócratas para aprobar el financiamiento del gobierno federal.

Mundial con mayor carga en territorio estadounidense

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se celebrará de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá, sin embargo el territorio estadounidense concentrará la mayor parte del torneo, ya que 78 de los 104 partidos están programados para jugarse ahí.

En contraste, México y Canadá albergarán 13 encuentros cada uno.

El torneo arrancará en México, pero en Estados Unidos comenzará un día después, el 12 de junio, cuando la selección local enfrente a Paraguay en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Además, la final está prevista para el 19 de julio en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey.


