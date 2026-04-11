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Internacional

Atacante del metro de Nueva York decía ser 'Lucifer'

De acuerdo con la policia de Nueva York, el hombre identificado como Anthony Griffin, decía ser 'Lucifer' y cometió un 'acto aleatorio de violencia'

  • 11
  • Abril
    2026

Este sábado, la jefa del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, dijo que el agresor abatido en el metro de la ciudad después de apuñalar a tres personas en la estación Grand Central decía ser "Lucifer" y cometió un "acto de violencia aleatorio".

En rueda de prensa, se reveló la identidad del agresor.

Se trata de Anthony Griffin, de 44 años, quien contaba con tres arrestos previos.

Tisch también informó que Griffin no tenía "un historial de EDP (alteración emocional)", **señalando su salud mental como el motivo del ataque**.

Griffin apuñaló con un machete a tres víctimas de entre 65 y 84 años en un andén de la estación poco antes de las 10:00 horas, y cuando los policías lo abordaron, poco después, "se comportaba erráticamente y repetía que era Lucifer", agregó Tisch.

Previo a su abatimiento, las autoridades le dieron "al menos 20 órdenes de que tirara" el machete e incluso le ofrecieron ayuda, pero este se acercó blandiendo el arma y seguía siendo una "amenaza", lo que propició que un agente le disparara dos veces con un resultado mortal, relató.

De acuerdo con Tisch, las tres víctimas fueron trasladadas a un hospital cercano, pero sus vidas no están en peligro.

Tras el incidente, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y la gobernadora del estado, Kathy Hochul, se hicieron eco del suceso y agradecieron al Cuerpo su rápida respuesta, además de señalar que se hará una investigación interna del incidente, grabado con las cámaras que llevan los agentes.


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