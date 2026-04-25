Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
eua_ataca_embarcacion_asesina_tres_personas_narcotrafico_d17c6a6b89
Internacional

Ataque de EUA a embarcación en el Pacífico deja dos muertos

El gobierno de los Estados Unidos ejecutó un nuevo ataque contra una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico

  • 25
  • Abril
    2026

El gobierno de Estados Unidos ejecutó un nuevo ataque contra una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico, dejando un saldo de dos personas muertas, informaron autoridades militares este viernes.

El ataque fue llevado a cabo por el Comando Sur de Estados Unidos como parte de la operación “Lanza del Sur”, una estrategia enfocada en combatir redes de narcotráfico en la región.

De acuerdo con el reporte oficial, la embarcación navegaba en rutas identificadas como utilizadas para actividades ilícitas, por lo que fue considerada objetivo militar.

Más de 130 muertos en la ofensiva

Con este nuevo episodio, suman más de 130 las personas que han fallecido en operativos similares realizados por Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico desde agosto de 2025.

El ataque reciente es el cuarto registrado en un lapso de dos semanas, lo que refleja la intensificación de estas acciones militares en aguas internacionales cercanas a Colombia.

La ofensiva ocurre en un contexto geopolítico complejo. El mismo día del ataque, el presidente colombiano, Gustavo Petro, sostuvo un encuentro en Caracas con la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Estas operaciones forman parte de una estrategia más amplia que comenzó con el despliegue de navíos y aeronaves estadounidenses en el Caribe y que antecedió a la intervención militar del 3 de enero de 2026 en Caracas, cuando fuerzas de Estados Unidos capturaron al entonces presidente Nicolás Maduro y lo trasladaron a una prisión federal en Nueva York.

Aunque Washington sostiene que las embarcaciones atacadas están ligadas al narcotráfico, diversas organizaciones y analistas han cuestionado la falta de pruebas públicas sobre estas acusaciones, así como el impacto humanitario de los operativos.

La continuidad de estas acciones sugiere que la estrategia militar estadounidense en la región seguirá siendo un factor de tensión en América Latina en los próximos meses.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

a4193d69c0ec45f703b106d6413ea5e6a862a2f3_9a08b3f972
Irán plantea nueva oferta a EUA para reabrir el Estrecho de Ormuz
4953f0540915b2a0e8ff592478c48675c1299721_48edab19e6
Trump minimiza tiroteo en cena y promete más seguridad
835a521137a861ee6e9ac460301aad0099fb8dfa_739f52128f
EUA no implementó máxima seguridad en cena de corresponsales
publicidad

Últimas Noticias

escena_cristian_castro_357aba0d2a
Victoria Kühne y Cristian Castro revelan que tienen una relación
a4193d69c0ec45f703b106d6413ea5e6a862a2f3_9a08b3f972
Irán plantea nueva oferta a EUA para reabrir el Estrecho de Ormuz
deportes_draft_nfl_mexico_5c18558687
Equipos de NFL anuncian picks del Draft desde México
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_04_24_at_6_26_26_PM_d1523429d3
Busca Colosio frenar 'demoliciones' injustificadas en el Estado
th_4_18c937effd
Tim Hortons inaugura nueva sucursal en Parque Fundidora
IMG_2419_JPG_1e3ff179cc
Auténticos Juvenil 'corta' los cuernos a Borregos en el Clásico
publicidad
×