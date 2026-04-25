Ataque de EUA a embarcación en el Pacífico deja dos muertos

El gobierno de Estados Unidos ejecutó un nuevo ataque contra una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico, dejando un saldo de dos personas muertas, informaron autoridades militares este viernes.

El ataque fue llevado a cabo por el Comando Sur de Estados Unidos como parte de la operación “Lanza del Sur”, una estrategia enfocada en combatir redes de narcotráfico en la región.

De acuerdo con el reporte oficial, la embarcación navegaba en rutas identificadas como utilizadas para actividades ilícitas, por lo que fue considerada objetivo militar.

Más de 130 muertos en la ofensiva

Con este nuevo episodio, suman más de 130 las personas que han fallecido en operativos similares realizados por Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico desde agosto de 2025.

El ataque reciente es el cuarto registrado en un lapso de dos semanas, lo que refleja la intensificación de estas acciones militares en aguas internacionales cercanas a Colombia.

La ofensiva ocurre en un contexto geopolítico complejo. El mismo día del ataque, el presidente colombiano, Gustavo Petro, sostuvo un encuentro en Caracas con la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Estas operaciones forman parte de una estrategia más amplia que comenzó con el despliegue de navíos y aeronaves estadounidenses en el Caribe y que antecedió a la intervención militar del 3 de enero de 2026 en Caracas, cuando fuerzas de Estados Unidos capturaron al entonces presidente Nicolás Maduro y lo trasladaron a una prisión federal en Nueva York.

Aunque Washington sostiene que las embarcaciones atacadas están ligadas al narcotráfico, diversas organizaciones y analistas han cuestionado la falta de pruebas públicas sobre estas acusaciones, así como el impacto humanitario de los operativos.

La continuidad de estas acciones sugiere que la estrategia militar estadounidense en la región seguirá siendo un factor de tensión en América Latina en los próximos meses.

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