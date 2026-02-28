Ataques en Medio Oriente provoca cancelaciones masivas de vuelos

El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán el sábado alteró drásticamente la operación de vuelos en Oriente Medio y más allá, al cerrar países clave su espacio aéreo y detener tres aeropuertos estratégicos que conectan Europa, África y Occidente con Asia. Cientos de miles de viajeros quedaron varados o desviados, mientras las aerolíneas ajustan rutas y enfrentan cancelaciones masivas.

Ciudades clave y aerolíneas afectadas por cierres de espacio aéreo

Israel, Qatar, Siria, Irán, Irak, Kuwait y Bahréin cerraron su espacio aéreo, mientras que Emiratos Árabes Unidos anunció un cierre temporal y parcial, afectando Dubái, Abu Dabi y Doha. Más de 1.800 vuelos fueron cancelados por aerolíneas como Emirates, Qatar Airways y Etihad, que habitualmente transportan 90.000 pasajeros diarios solo en estos hubs, además de otros destinos regionales.

Incidentes en aeropuertos y riesgos para pasajeros

El Aeropuerto Internacional de Dubái reportó cuatro heridos tras un ataque con misiles balísticos iraníes, según Emirates. Otros aeropuertos comerciales, incluido Kuwait, también registraron incidentes. Henry Harteveldt, analista de la industria aérea, advirtió que los viajeros deben prepararse para retrasos y cancelaciones en los próximos días mientras el conflicto continúa.

Desvíos, costos y sobrevuelo de Arabia Saudí

Las aerolíneas deben redirigir vuelos alrededor de la zona de conflicto, aumentando horas de vuelo y consumo de combustible, lo que podría reflejarse en el costo de los boletos. Además, el tráfico adicional sobre Arabia Saudí exigirá mayor atención de controladores aéreos, y los países cerrados dejarán de percibir tarifas de sobrevuelo. Mike McCormick, ex funcionario de la FAA, señaló que algunas zonas podrían reabrirse en 24 a 36 horas según la actividad militar y la capacidad de misiles iraníes.

Cancelaciones y exenciones para pasajeros

Las aerolíneas están emitiendo exenciones para que los pasajeros reprogramen vuelos sin costos adicionales. Al menos 145 vuelos hacia Dubái y Tel Aviv fueron desviados a ciudades como Atenas, Estambul y Roma, mientras otros regresaron a sus puntos de origen. Un avión pasó casi 15 horas en el aire antes de regresar desde España.

Aerolíneas internacionales ajustan operaciones

Air India canceló todos los vuelos a Oriente Medio, Turkish Airlines suspenderá vuelos a Líbano, Siria, Irak, Irán y Jordania hasta el lunes, y suspensiones adicionales afectan Qatar, Kuwait, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Omán. Delta Airlines, United Airlines y KLM suspendieron vuelos a Tel Aviv, mientras que Lufthansa, Air France, Pegasus y American Airlines también cancelaron rutas a Líbano, Doha y otros destinos. Virgin Atlantic ajustó sobrevuelo para evitar Irak e Irán, garantizando combustible adicional para cambios de ruta inesperados.

Consejos y perspectivas para viajeros

Harteveldt aconsejó que quienes deban viajar por estos destinos anticipen interrupciones significativas y consideren alternativas creativas para regresar a casa. La situación es dinámica y las aerolíneas instan a consultar el estado de los vuelos antes de dirigirse al aeropuerto, mientras se mantiene la incertidumbre sobre la duración de la interrupción de operaciones aéreas.

