Autoridades frenaron llegada de armas a México desde Laredo

Oficiales de la Aduana y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés, incautaron armas de fuego y cargadores que eran trasladados en un carro a Nuevo Laredo por el Puente Internacional dos “Juárez-Lincoln”.

Mediante un comunicado, CBP señaló que realizaban un operativo en el área de salida hacia México el tres de febrero, cuando seleccionaron un auto Chevy Corvette modelo 2021 para inspeccionarlo.

El vehículo fue remitido para un escaneo del sistema de inspección no intrusiva y un examen canino. Tras una revisión física adicional, los oficiales de CBP descubrieron 44 pistolas y 79 cargadores en su interior, sin precisar el calibre.

Los agentes decomisaron las armas, los cargadores y el vehículo, mientras que agentes especiales de Investigación de Seguridad Nacional arrestaron al conductor, cuya identidad no se dio a conocer, e iniciaron una investigación.

