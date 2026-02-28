Confirma Irán muerte de su líder máximo, el Ayatollah Alí Jameneí

La televisión estatal de Irán informó la confirmación sobre la muerte del líder supremo Alí Jamenei, de 86 años, horas después de que los presidentes de EUA e Israel anunciaran su deceso tras los ataques realizados por ambos países. La nación entrará en 40 días de luto y siete días de vacaciones públicas, según comunicó la televisión estatal.

El presentador de la televisión estatal iraní IRINN anunció la noticia entre lágrimas, mostrando fotos de Jamenei con recitaciones del Corán y un listón negro en la esquina superior izquierda de la pantalla. Según el comunicado del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, se responsabiliza a EUA e Israel del fallecimiento y se describe como un “martirio” que marcará el inicio de un levantamiento en la lucha contra los opresores.

Miembros de la familia de Jamenei también habrían muerto

Medios estatales informaron que la hija, el yerno y el nieto de Jamenei fallecieron durante los ataques. La agencia Fars, vinculada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, reportó que una de las nueras del líder también murió. Hasta el momento no hay detalles oficiales sobre quién podría asumir el cargo de líder supremo tras su muerte.

Trump confirma la operación y anuncia nuevas acciones

En Truth Social, el expresidente Donald Trump calificó a Jamenei como “uno de los más malvados de la historia” y aseguró que la operación fue posible gracias a sistemas de inteligencia y rastreo. Trump añadió que los bombardeos continuarán “de forma precisa e ininterrumpida” mientras sea necesario. No existe verificación independiente sobre la muerte del líder iraní.

Declaran luto público y descanso laboral en Irán

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní no ofreció información sobre la causa exacta de la muerte ni el sucesor potencial. Los medios estatales destacaron que el país iniciará 40 días de luto público y siete días de descanso laboral, mientras la población enfrenta la incertidumbre sobre el futuro político del país y las posibles repercusiones internacionales.

