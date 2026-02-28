Trump atacó Irán tras presión de Israel y Arabia Saudí: The Post

La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de lanzar un operativo contra Irán, que culminó con la muerte de su líder supremo, Ali Jameneí, se produjo tras semanas de presión por parte de Israel y Arabia Saudí, según informó The Washington Post.

Presión de líderes aliados influyó en la orden del ataque

Fuentes cercanas al asunto explicaron que los líderes de estos países mantuvieron múltiples conversaciones con Trump para que aprobara el ataque. El príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, sostuvo varias reuniones privadas con el mandatario estadounidense en el último mes, buscando impulsar un operativo militar contra el país persa.

A diferencia del líder saudí, que públicamente promovía una solución diplomática, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, defendía abiertamente un ataque por considerar a Irán una amenaza directa para su nación.

Operación Furia Épica: el operativo que acabó con Jameneí

El esfuerzo conjunto de ambos líderes habría sido clave para que Trump ordenara la campaña aérea, denominada por el Pentágono como Operación Furia Épica, que resultó en la muerte de Jameneí, confirmada por el mandatario y posteriormente por la televisión pública iraní.

Según The Post, los servicios de inteligencia estadounidenses consideraban poco probable que las fuerzas iraníes representaran una amenaza inmediata en la próxima década, aunque la administración Trump y el propio presidente utilizaron argumentos sobre armas nucleares para justificar el ataque.

Contexto diplomático y negociaciones nucleares

La presión saudí se intensificó mientras el enviado especial Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner, mantenían negociaciones con representantes de Teherán sobre el programa nuclear iraní. El príncipe heredero advirtió que, de no actuar de inmediato, Irán podría fortalecerse y volverse más peligroso.

Trump, durante un mitin en Texas, afirmó que no estaba satisfecho con los negociadores iraníes, a pesar de que el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchi, señaló “buenos avances” en los diálogos.

Despliegue militar y riesgo de escalada

El aumento progresivo de fuerzas estadounidenses frente a las costas de Irán mantuvo constante el temor a una escalada militar. La operación ejecutada refleja la combinación de presiones externas y consideraciones estratégicas que llevaron a Trump a tomar la decisión más relevante de su política exterior en Medio Oriente en los últimos meses.

