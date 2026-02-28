La Guardia Revolucionaria promete vengar muerte de Alí Jamenei

La Guardia Revolucionaria iraní prometió una respuesta “duro y decisiva” tras la muerte del líder supremo Ali Jameneí, asegurando que lanzará la mayor operación militar de la historia contra Israel y objetivos de Estados Unidos. El anuncio se produjo luego de que la televisión estatal confirmara que Jameneí, de 86 años, falleció en los ataques coordinados por ambos países.

Guardia Revolucionaria promete castigo contundente

En un comunicado, la Guardia Revolucionaria afirmó:

“La mano de la venganza de la nación iraní no dejará en paz a sus asesinos hasta que se enfrenten a un castigo duro, decisivo y lamentable”

El cuerpo militar de élite destacó que la ofensiva se realizará “en momentos” y afectará tanto a Israel como a instalaciones estadounidenses en Oriente Medio.

Contexto de la ofensiva estadounidense e israelí

El presidente de los EUA, Donald Trump, anunció la muerte de Jameneí y llamó al pueblo iraní a “recuperar” su país tras décadas de régimen de los ayatolás. En su red Truth Social, Trump calificó a Jameneí como “una de las personas más malvadas de la historia” y destacó que su muerte representa justicia para el pueblo iraní y para afectados en todo el mundo.

Los ataques comenzaron a primera hora del sábado contra objetivos en Teherán, Tabriz y Isfahán. Hasta ahora, la Media Luna Roja estima más de 200 muertos como consecuencia de los bombardeos, aunque las cifras podrían aumentar conforme se confirmen más víctimas.

Repercusiones y riesgo de escalada en Oriente Medio

Analistas internacionales advierten que la respuesta iraní podría derivar en un conflicto regional de gran magnitud, dada la magnitud de la operación anunciada por la Guardia Revolucionaria. La tensión se ha intensificado tras la coordinación de ataques por parte de Estados Unidos e Israel, lo que aumenta la posibilidad de enfrentamientos directos en los próximos días.

Impacto político y militar

La muerte de Jameneí marca un punto de inflexión en la política de Irán y su relación con Occidente. La Guardia Revolucionaria, principal brazo militar del país, ha dejado claro que la represalia será histórica y significativa, buscando afectar tanto a objetivos estratégicos como a fuerzas internacionales en la región.

Situación humanitaria

El saldo preliminar de más de 200 víctimas ya evidencia el impacto humanitario de los ataques. Organismos de derechos humanos y agencias internacionales alertan sobre la necesidad de proteger a la población civil y monitorear de cerca la evolución del conflicto, que podría generar desplazamientos masivos y agravamiento de la crisis en la región.

