Ataques rusos dejan 5 muertos y más de 30 heridos en Ucrania

Ataques rusos con drones y misiles contra la ciudad de Dnipro, en Ucrania, dejaron al menos cinco personas sin vida y 34 heridas, de acuerdo con autoridades locales. Los bombardeos ocurrieron durante la noche y continuaron horas después en la misma zona residencial, provocando incendios y daños en viviendas, edificios y comercios.

Entre las víctimas, cuatro cuerpos fueron localizados entre los escombros de una casa destruida, mientras que una quinta persona murió tras un ataque registrado la tarde del sábado. En total, los reportes oficiales indican que al menos 27 personas resultaron heridas durante la ofensiva nocturna, a las que se sumaron otros siete lesionados en un segundo impacto.

¿Qué daños provocaron los ataques en Dnipro?

Los bombardeos causaron incendios en distintos puntos de la ciudad, además de la destrucción parcial de edificios de apartamentos, negocios y una vivienda particular. Equipos de emergencia trabajaron en la remoción de escombros y atención a víctimas en varias zonas afectadas.

El ataque se extendió durante varias horas, con reportes de explosiones continuas que afectaron la infraestructura urbana. Autoridades regionales señalaron que la ofensiva se concentró en áreas residenciales, lo que incrementó el número de civiles afectados.

¿Qué ocurrió en otras regiones de Ucrania?

En la región de Odesa, al suroeste del país, dos personas resultaron heridas por ataques con drones. También se reportaron daños en edificios residenciales, infraestructura portuaria y vehículos en el sur de la provincia.

Las autoridades indicaron que los ataques con drones continúan afectando múltiples regiones del país, con impactos en zonas estratégicas y urbanas.

¿Hubo afectaciones fuera de Ucrania?

El Ministerio de Defensa de Rumania informó el hallazgo de fragmentos de drones en una zona residencial de Galati, ciudad ubicada cerca de la frontera con Ucrania. No se reportaron víctimas, aunque el hecho se suma a otros incidentes similares registrados previamente en territorio rumano.

En Rusia, autoridades locales reportaron que una mujer murió y un hombre resultó gravemente herido tras un ataque con drones en la región fronteriza de Bélgorod.

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