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Internacional

EUA cancela viaje a Pakistán tras retiro de Irán de negociaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, frena el envío de su delegación al no concretarse diálogo con Teherán en Islamabad

  • 25
  • Abril
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló el viaje de su delegación a Pakistán luego de que representantes de Irán abandonaran el país sin concretar un encuentro para retomar las negociaciones.

El mandatario confirmó en entrevista con Fox News que los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner no viajarán a Islamabad, como estaba previsto.

“Les dije que no iban a hacer un vuelo de 18 horas para sentarse a hablar de nada”, declaró Trump, al argumentar que no existían condiciones para avanzar en el diálogo.

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Irán descarta negociación directa

La decisión se produce después de que el gobierno iraní confirmara que no participaría directamente en las conversaciones.

El portavoz de su cancillería, Esmaeil Baqaei, adelantó que Teherán no sostendría reuniones cara a cara con representantes estadounidenses.

Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, abandonó Islamabad tras cumplir con una agenda diplomática y entregar propuestas a autoridades paquistaníes.

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Se esperaba que Pakistán actuara como intermediario entre ambas naciones, en un intento por reactivar conversaciones en torno a un posible alto el fuego y otros temas sensibles en la región.

Sin embargo, la negativa de Irán a sostener encuentros directos frustró el plan inicial de Washington.

La cancelación del viaje refleja el momento de tensión que atraviesan las relaciones entre Estados Unidos e Irán, en medio de negociaciones indirectas y posturas encontradas.

Mientras tanto, desde Washington se mantiene la postura de que Teherán puede retomar el contacto en cualquier momento, aunque por ahora no hay señales claras de que el diálogo se reactive en el corto plazo.

 


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