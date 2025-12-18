Aumenta la presión de Estados Unidos sobre Venezuela

El presentador estadounidense Tucker Carlson afirmó que existía la posibilidad de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara una agresión contra Venezuela durante su discurso de la noche del miércoles.

Sin embargo, Trump no realizó ningún anuncio de agresión militar y dicha versión fue desmentida.

De lo que sí habló Donald Trump durante su conferencia fue de sus propios logros presidenciales. El mandatario aseguró que recibió un país en crisis, pero que su administración ha logrado revertir esa situación. “Heredé un desastre y lo estoy arreglando”, afirmó, al tiempo que resaltó avances en materia de seguridad fronteriza y lucha contra el narcotráfico, al señalar que el ingreso de drogas por tierra y mar se ha reducido en un 94%.

También anunció beneficios económicos para las fuerzas armadas, indicando que todos los militares estadounidenses recibirán antes de finalizar el año un “dividendo de guerrero” por un monto de $1,776 dólares.

Asimismo, sostuvo que la imagen internacional de EUA ha mejorado, asegurando que el país “fue objeto de burlas en todo el mundo, y ya no se ríen”.

EUA se vuelve hostil

Previamente, Trump aseguró que en Venezuela “tomaron ilegalmente” petróleo estadounidense y ahora quieren recuperarlo, en una nueva declaración que ha sido desacreditada repetidamente por Caracas.

“Recuerden: nos arrebataron todos nuestros derechos energéticos. Nos arrebataron todo nuestro petróleo no hace mucho y lo queremos de vuelta. Se lo llevaron ilegalmente”, aseveró a la prensa.

Trump reconoció que sus recientes acciones se erigen en un “bloqueo” sobre la nación latinoamericana. “Es solo un bloqueo. No vamos a dejar pasar a nadie que no deba hacerlo”.

Venezuela se defiende

En tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habló con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, António Guterres, y denunció una “escalada de amenazas” y advirtió sobre “sus graves implicaciones para la paz regional”.

Durante la llamada, Maduro "denunció" comentarios de su homólogo estadounidense en los que "afirmó de manera inaceptable que el petróleo, las riquezas naturales y el territorio venezolano le pertenecían", indica un comunicado de la cancillería, que agrega que Maduro "subrayó que tales declaraciones deben ser rechazadas categóricamente por el sistema de Naciones Unidas, por constituir una amenaza directa a la soberanía, al derecho internacional y a la paz".

Quien también se pronunció fue la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, quien desmintió estas declaraciones en un mensaje en el cual garantizó el pleno funcionamiento de la industria petrolera de su país.

"La primera empresa petrolera de Venezuela (Petrolia del Táchira, 1878) se fundó con personal EXCLUSIVAMENTE VENEZOLANO. Fue una característica distintiva de nuestra industria", escribió en Telegram, respondiendo al subjefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, quien había asegurado que "el sudor, el ingenio y el trabajo estadounidenses crearon la industria petrolera en Venezuela".

"Más nunca volveremos a ser colonia energética de nadie ni de poder extranjero que sueñe con robarse nuestras riquezas. Lo interesante de sus dichos es que, como buen criminal, confiesa sus fechorías. No habrá petróleo regalado ni robado para ningún poder extranjero", recalcó Rodríguez.

