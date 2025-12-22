Países donde celebrar la Navidad está prohibido o limitado

Mientras en México y gran parte del mundo la Navidad es sinónimo de reuniones familiares, cenas y días de descanso oficial, en otras naciones esta festividad enfrenta prohibiciones totales o severas restricciones, al considerarse contraria a la ideología oficial o una amenaza al orden interno.

De acuerdo con distintos reportes internacionales, en algunos países incluso se contemplan sanciones penales por celebrar públicamente el nacimiento de Jesucristo.

Somalia: prohibición total por razones de seguridad

Somalia es uno de los casos más extremos. El gobierno prohíbe las celebraciones navideñas con el argumento de evitar conflictos entre musulmanes y cristianos.

Dicha medida también busca proteger a la minoría cristiana, alrededor del 1% de la población, de posibles ataques terroristas.

Brunéi: solo en privado y sin símbolos

En Brunéi, país regido por la ley islámica, la Navidad puede celebrarse únicamente en espacios privados.

Está prohibido exhibir árboles, adornos o realizar actos públicos relacionados con esta festividad, ya que se considera una influencia religiosa ajena.

Tayikistán: sin árboles ni regalos escolares

Las autoridades de Tayikistán restringen las celebraciones navideñas públicas como parte de una política para preservar las tradiciones culturales locales.

Están prohibidos los árboles de Navidad, fuegos artificiales y el intercambio de regalos en escuelas.

Arabia Saudita: celebración discreta y sin manifestaciones públicas

En Arabia Saudita la Navidad no está prohibida de manera absoluta, pero solo puede celebrarse en privado.

Cualquier manifestación pública relacionada con esta fecha está vetada por razones religiosas.

Irán: permitida, pero con límites

En Irán, la comunidad cristiana puede celebrar la Navidad, aunque bajo estrictas limitaciones y únicamente en ámbitos privados.

No se trata de una festividad oficial ni ampliamente visible.

China: tolerada, pero mal vista

Aunque la Navidad no está prohibida en China, no es una celebración arraigada.

Las autoridades buscan limitar la influencia cultural extranjera, por lo que las expresiones religiosas cristianas no son bien vistas en espacios públicos.

Israel: no es una festividad oficial

En Israel, la Navidad no está prohibida, pero tampoco forma parte del calendario oficial.

La mayoría de la población es judía y las celebraciones navideñas se concentran en comunidades cristianas específicas.

Japón: una fiesta comercial, no religiosa

En Japón, la Navidad se vive de manera distinta.

No tiene un significado religioso y se asocia más con eventos comerciales, iluminación urbana y cenas en pareja, dejando fuera el carácter espiritual que tiene en otros países.

Así, mientras para millones de personas la Navidad representa una tradición profundamente arraigada, en otras regiones del mundo celebrarla puede significar enfrentar restricciones, sanciones o incluso riesgos personales.

