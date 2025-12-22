Clinton pide divulgar todo el material del caso Epstein

El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, instó este lunes al Departamento de Justicia a divulgar de inmediato todo el material de la investigación del caso Jeffrey Epstein en el que aparezca su nombre o imagen, luego de que el Gobierno de Donald Trump difundiera fotografías en las que figura el exmandatario demócrata.

A través de un comunicado, su portavoz, Ángel Ureña, pidió al presidente Trump ordenar a la fiscal general, Pam Bondi, la publicación íntegra de los documentos restantes relacionados con Clinton.

Acusan filtraciones selectivas

Ureña advirtió que, de no revelarse la totalidad del expediente, quedará en evidencia el uso de “filtraciones selectivas” para implicar a personas que, según afirmó, han sido exculpadas reiteradamente por la propia fiscalía.

“La información publicada hasta ahora deja claro que se está protegiendo a alguien o a algo. No sabemos a quién, qué ni por qué”, señaló el portavoz del expresidente.

Publicación parcial de archivos del caso Epstein

El Departamento de Justicia habilitó el viernes pasado un sitio web para consultar documentos del caso Epstein, luego de que el Congreso aprobara una ley que obliga a divulgar toda la información no clasificada relacionada con la investigación del financiero, quien se suicidó en prisión en 2019.

Sin embargo, la Fiscalía reconoció que la publicación completa sufrirá retrasos debido al volumen y la complejidad de los archivos.

Imágenes difundidas generan polémica

Entre los documentos desclasificados se incluyen al menos seis fotografías de Clinton.

Una de ellas lo muestra en un jacuzzi junto a una persona cuyo rostro fue censurado; la imagen fue compartida por funcionarios de la Casa Blanca en redes sociales.

Otras fotografías lo muestran acompañado de Epstein y en eventos sociales con figuras como el músico Mick Jagger.

Sin pruebas de delitos contra Clinton

Aunque Clinton y Epstein mantuvieron una relación cercana en las décadas de 1990 y 2000, hasta el momento no existen pruebas que vinculen al expresidente con los delitos sexuales del magnate neoyorquino.

Trump, quien también fue amigo de Epstein, ha sugerido que Clinton viajó unas 30 veces a la isla privada del financiero.

No obstante, la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, reconoció que no existen pruebas que respalden dicha afirmación.

Comentarios