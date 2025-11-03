Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_03_T105013_781_6d60bf1e12
Internacional

Avalancha en Nepal deja 15 alpinistas desaparecidos

Al menos 15 personas, entre ellas alpinistas extranjeros y guías nepalíes, se encuentran desaparecidas tras una avalancha ocurrida en la montaña Yalung Ri Himal

  • 03
  • Noviembre
    2025

Al menos 15 personas, entre ellas alpinistas extranjeros y guías nepalíes, se encuentran desaparecidas tras una avalancha ocurrida en la montaña Yalung Ri Himal, en Nepal, informó el periódico Kathmandu Post.

De acuerdo con el subcomisario de policía Gyan Kumar Mahato, el grupo se encontraba en la zona afectada alrededor de las 9 de la mañana y, hasta el momento, se desconoce su paradero.

Las autoridades continúan las operaciones de búsqueda y rescate, con el apoyo de helicópteros enviados al área para localizar a los desaparecidos.

Hasta ahora no se ha revelado la nacionalidad de los alpinistas extranjeros.

Yalung Ri Himal, ubicada en el valle de Rolwaling a unos 5 mil 630 metros de altitud, es una montaña popular entre excursionistas principiantes, ya que combina rutas accesibles con tramos de baja dificultad.

Pese a ello, las autoridades recuerdan que el ascenso requiere equipo especializado y precauciones ante condiciones climáticas extremas.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

inter_dolarizacion_argentina_9987fb542a
Estados Unidos impulsa la dolarización en Argentina
AP_25308062899529_587a387869
Muere Kim Yong Nam, jefe de Estado ceremonial de Corea del Norte
inter_trump_carteles_3d7206dce8
EUA analiza ataques militares contra cárteles mexicanos
publicidad

Últimas Noticias

e404401b_df1a_42ff_a28f_c0b933503e56_2cd622b4aa
Dipetre garantiza pago puntual a pensionados en Coahuila
ccd9d813_32bd_4e44_93f1_40fe8b75efcc_fc22c03ffd
Desaparece familia completa en Reynosa sin dejar rastro
Whats_App_Image_2025_11_04_at_1_27_07_AM_055d9b95ce
Andy Cartagena, Juan Fernando y Sergio Garza… ¡En Monterrey!
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_11_03_at_11_13_15_PM_a95c91a6ed
Presunto homicida de Cumbres Mediterráneo se quita la vida
nl_interconexion_68bc30b6bc
Ven obra vial de la Interconexión como ‘negociazo’ inmobiliario
EH_DOS_FOTOS_2025_11_02_T114301_542_c5f88939e7
Samuel García lamenta asesinato del alcalde de Uruapan
publicidad
×