Avalancha en Nepal deja 15 alpinistas desaparecidos

Al menos 15 personas, entre ellas alpinistas extranjeros y guías nepalíes, se encuentran desaparecidas tras una avalancha ocurrida en la montaña Yalung Ri Himal, en Nepal, informó el periódico Kathmandu Post.

De acuerdo con el subcomisario de policía Gyan Kumar Mahato, el grupo se encontraba en la zona afectada alrededor de las 9 de la mañana y, hasta el momento, se desconoce su paradero.

Las autoridades continúan las operaciones de búsqueda y rescate, con el apoyo de helicópteros enviados al área para localizar a los desaparecidos.

Hasta ahora no se ha revelado la nacionalidad de los alpinistas extranjeros.

Yalung Ri Himal, ubicada en el valle de Rolwaling a unos 5 mil 630 metros de altitud, es una montaña popular entre excursionistas principiantes, ya que combina rutas accesibles con tramos de baja dificultad.

Pese a ello, las autoridades recuerdan que el ascenso requiere equipo especializado y precauciones ante condiciones climáticas extremas.

