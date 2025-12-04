Trump cambia de arquitecto para ampliar salón de la Casa Blanca

De acuerdo a medios de Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría reemplazado al arquitecto que lideraba la construcción del nuevo salón de baile de la Casa Blanca después de haber tenido discrepancias en cuanto al tamaño del proyecto con el edificador anterior, James McCrery.

Según la cadena CBS News y el diario The Washington Post, el proyecto ahora recae en las manos de Shalom Baranes, arquitecto, quien ya ha diseñado y renovado edificios gubernamentales en la capital del país.

De acuerdo con los medios, el mandatario estadounidense y McCrery habían discrepado debido al deseo de Trump de seguir ampliando el salón de baile; sin embargo, el factor decisivo para el cambio de arquitecto fue la incapacidad de su firma para cumplir con los plazos establecidos.

Por su parte, CBS News aseguró que el reemplazo no supone la salida completa de McCrery del proyecto, pues continuará en el equipo como consultor.

"El talentoso Shalom Baranes se ha unido al equipo de expertos para hacer realidad la visión del presidente Trump de construir lo que será la mayor ampliación de la Casa Blanca desde la creación del Despacho Oval", señaló la Casa Blanca en un comunicado enviado a ambos medios.

Trump considera este proyecto como "indispensable" para poder celebrar eventos de gran magnitud en la residencia gubernamental, en lugar de recurrir a carpas en los jardines, como se ha hecho hasta ahora.

Aunque en un principio aseguró que el proyecto no afectaría a la estructura existente, apenas el pasado octubre se demolió por completo la histórica Ala Este de la residencia, que servía como oficina de las primeras damas.

