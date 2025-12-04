Podcast
Gibbs lidera a Lions a victoria clave sobre los Cowboys

Jahmyr Gibbs anotó tres touchdowns para que Detroit venciera 44-30 a Dallas, asegurando su posición en la lucha por playoffs

  • 04
  • Diciembre
    2025

Jahmyr Gibbs corrió para tres touchdowns, el último de 13 yardas con 2:19 minutos restantes que aseguró el jueves una importante victoria de los Lions de Detroit, por 44-30 sobre los Cowboys de Dallas.

Los Lions (8-5) evitaron lo que hubiera sido su primera racha de derrotas en más de tres años mientras buscan posicionarse para un boleto de playoffs con un mes restante en la temporada regular.

Los Cowboys (6-6-1) habían entrado en la contienda de postemporada con una racha de tres victorias consecutivas. Pero contra los Lions, la ofensiva mejor clasificada de la NFL tuvo que depender demasiado del poderoso pateador Brandon Aubrey.

Y la revitalizada defensa de Dallas fue humillada.

Jared Goff completó 25 de 34 pases para 309 yardas con un pase de touchdown de 12 yardas al receptor novato Isaac TeSlaa que puso a Detroit adelante por 27-9.

Dallas se acercó a tres puntos en dos ocasiones en el último cuarto, incluyendo con 3:42 restantes cuando Aubrey igualó un récord personal con su quinto gol de campo.

Tom Kennedy devolvió la patada siguiente hasta el medio campo y Goff lanzó un pase de 37 yardas a Amon-Ra St. Brown, lo que dejó listo el escenario para el tercer touchdown de Gibbs.

Gibbs sumó siete recepciones para 77 yardas. Añadió 43 yardas por tierra en 12 acarreos.

Williams acumuló siete recepciones por segundo duelo consecutivo y terminó con 96 yardas. St. Brown, quien estaba en duda por una lesión de tobillo, dejó en claro su valor con seis recepciones para 92 yardas y muchos bloqueos clave para sus compañeros.


