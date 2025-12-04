En medio de la tragedia y muerte le roban 140 mil

En medio de la tragedia, un habitante afectado por la explosión de pirotecnia en la Col. Los Olmos en Pesquería, denuncio públicamente el robo de $140 mil pesos en efectivo que se encontraban dentro de su casa ubicada en la calle Olmo Pumila, numero 533 justo atrás dónde se registró el siniestro donde perdieron la vida 4 personas el pasado viernes.

Pese al resguardo de las autoridades en la zona, el denunciante José Luis Mejía Pastrana señaló que solamente personal de auxilio y elementos policiacos fueron los que entraron por su vivienda.

“Así es a mí me robaron 140.000 $. Unos 600 $ que tenía ahí mi esposa, anillos, bueno, unas alhajas y un Nintendo Switch que estaba aquí abajo “indicó Mejía Pastrana.

El vecino acusador dio a conocer que el día de explosión regreso a su domicilio a rescatar a su mascota, pero al intentar volver por segunda vez policías no le permitieron ingresar porque había ocurrido una explosión en las casas de atrás.

“Yo entré, quise entrar por mi perro y luego volví a entrar como a las diez en pocas palabras, yo como a las 12 que ya había se había. Porque yo cuando entro por mi parte otro estaban los cuetes. A lo mejor fue imprudente por la misma adrenalina de quererlo salvar. Este entré por él y yo ya con razón cuando quise reaccionar no sabía cuándo en pocas palabras cuando reaccioné por entrar por el dinero, ya eran como las 12 y ya no se encontraba el dinero”

El dinero en efectivo que le guardaba a su mama lo tenía bajo del colchón de la cama, así mismo denuncio el faltante de joyería y videojuegos.

“O sea, pero sí vi entrar a policías. Protección Civil y a los bomberos. Cuando entraron yo entré atrás de ellos para decirles lo de mi perro. Yo no vi que subieran los bomberos y no sé qué otra gente haya entrado porque hubo un momento en que como a las nueve, 09:30 no se empezaron a hacer para allá por seguridad, o sea, estuvo entrando gente su casa para poderme dirigir para atrás, así es como que es que como en mi casa si se fijó esa el protector salió volando”; señaló Mejía Pastrana.

Y aunque ya se interpuso la denuncia correspondiente por el robo en la vivienda, las autoridades no pudieron ingresar al domicilio a recabar las huellas pues se encuentra resguardado por seguridad mientras continúan las investigaciones de la explosión provocada por pirotecnia.

