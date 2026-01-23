Avanza investigación de causas del descarrilamiento en España

La comisión encargada de investigar el accidente ferroviario ocurrido en el sur de España, que dejó un saldo de 45 personas fallecidas, planteó una posibilidad de que explicaría el descarrilamiento. La hipótesis fue incluida en un informe preliminar publicado este viernes por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), órgano dependiente del Ministerio de Transportes.

De acuerdo con el documento, el planteamiento surge tras la revisión técnica de varios trenes de alta velocidad que circularon por la estación de Adamuz poco antes del siniestro. En dichas unidades se detectaron pequeñas marcas irregulares en las ruedas, un elemento que llevó a los investigadores a considerar la existencia de una anomalía estructural en la vía.

Hipótesis de una fractura en el carril antes del descarrilamiento

La CIAF indicó que los cortes detectados en las ruedas y la deformación observada en el carril son compatibles con una posible fractura previa. Según el informe, esta afectación se habría producido a la altura de una soldadura, lo que refuerza la línea de investigación sobre un fallo en la infraestructura.

“Estas muescas en las ruedas y la deformación observada en el carril son compatibles con el hecho de que el carril estuviese fracturado”, señaló la comisión en el documento oficial.

Asimismo, precisó que, con la información disponible hasta el momento, se puede considerar que la fractura ocurrió antes del paso del tren siniestrado, lo que habría derivado en el descarrilamiento.

Observaciones en trenes que circularon previamente por Adamuz

Las muescas fueron identificadas en las ruedas del costado derecho de al menos tres trenes que transitaron por el mismo punto antes del accidente. Estas unidades pasaron por la estación de Adamuz sin reportar incidentes, aunque posteriormente se detectaron las anomalías durante las revisiones técnicas.

El tren involucrado directamente en el siniestro pertenecía a la compañía italiana Iryo. De acuerdo con la reconstrucción preliminar, los últimos vagones de esta unidad descarrilaron, y en ese momento circulaba otro tren en sentido contrario, el cual no pudo evitar el impacto y también terminó fuera de la vía.

Velocidad permitida y descarte de error humano

Las autoridades confirmaron que ambos trenes circulaban a una velocidad superior a los 200 kilómetros por hora, dentro de los parámetros establecidos para ese tramo de la red ferroviaria. En el informe se descarta, hasta ahora, la existencia de un error humano por parte de los maquinistas involucrados.

En total, los dos trenes transportaban a 480 personas. El accidente provocó un amplio operativo de emergencia y atención médica, mientras se iniciaban las primeras diligencias técnicas para determinar las causas del descarrilamiento.

Investigación en curso y análisis pendientes

La CIAF subrayó que la hipótesis de la fractura del carril constituye una línea de trabajo que deberá ser confirmada mediante cálculos, simulaciones y análisis técnicos detallados. El informe aclara que los resultados presentados no son concluyentes y forman parte de una etapa preliminar de la investigación.

El balance final del accidente se estableció en 45 personas fallecidas, una cifra que ha generado atención pública sobre las condiciones de seguridad del sistema ferroviario español. Las labores de investigación continúan en el lugar de los hechos, mientras se recaba información adicional para esclarecer las causas y determinar responsabilidades.

